Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Manchester United planeja contratação de Jadon Sancho nas próximas semanas

No ano passado, Borussia Dortmund rejeitou todas as ofertas dos Diabos Vermelhos, mas Solskjaer segue com o desejo em contar com o extremo inglês na próxima temporada...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 10:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2021 às 10:17
Crédito: Sancho é tratado como prioridade no Manchester United (Ina Fassbender / AFP
O Manchester United planeja a contratação do atacante Jadon Sancho e o técnico Solskjaer quer que o negócio esteja fechado antes do início da Eurocopa, segundo o "Bild". Os Diabos Vermelhos devem pagar cerca de 77 milhões de libras (R$ 569 milhões) pelo atleta do Dortmund.O comandante dos Red Devils pediu que as negociações avançassem após a renovação de contrato de Cavani. Havia a expectativa de que o clube pudesse ir ao mercado em busca de um centroavante, caso o uruguaio decidisse sair. No entanto, a permanência do veterano dá outras possibilidades de ações na janela de transferência.
> Veja a tabela da Premier League
Em 2020, o Manchester United tentou a contratação do camisa sete, mas não obteve sucesso por conta do alto valor cobrado pela equipe alemã para liberar o atleta. No entanto, as bases salariais e tempo de contrato entre o jovem e o clube inglês já estavam acertadas.
Sancho teve um início de temporada complicado, mas conseguiu demonstrar um ótimo desempenho novamente. O inglês participou de 35 jogos nesta campanha, anotou 14 gols, contribuiu com 18 assistências e pode terminar o ano com o título da Copa da Alemanha.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

borussia dortmund manchester united
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados