Manchester United planeja contratação de Jadon Sancho nas próximas semanas

O Manchester United planeja a contratação do atacante Jadon Sancho e o técnico Solskjaer quer que o negócio esteja fechado antes do início da Eurocopa, segundo o "Bild". Os Diabos Vermelhos devem pagar cerca de 77 milhões de libras (R$ 569 milhões) pelo atleta do Dortmund.O comandante dos Red Devils pediu que as negociações avançassem após a renovação de contrato de Cavani. Havia a expectativa de que o clube pudesse ir ao mercado em busca de um centroavante, caso o uruguaio decidisse sair. No entanto, a permanência do veterano dá outras possibilidades de ações na janela de transferência.