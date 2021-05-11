Manchester United planeja contratação de Jadon Sancho nas próximas semanas

O Manchester United planeja a contratação do atacante Jadon Sancho e o técnico Solskjaer quer que o negócio esteja fechado antes do início da Eurocopa, segundo o "Bild". Os Diabos Vermelhos devem pagar cerca de 77 milhões de libras (R$ 569 milhões) pelo atleta do Dortmund.O comandante dos Red Devils pediu que as negociações avançassem após a renovação de contrato de Cavani. Havia a expectativa de que o clube pudesse ir ao mercado em busca de um centroavante, caso o uruguaio decidisse sair. No entanto, a permanência do veterano dá outras possibilidades de ações na janela de transferência.
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Em 2020, o Manchester United tentou a contratação do camisa sete, mas não obteve sucesso por conta do alto valor cobrado pela equipe alemã para liberar o atleta. No entanto, as bases salariais e tempo de contrato entre o jovem e o clube inglês já estavam acertadas.
Sancho teve um início de temporada complicado, mas conseguiu demonstrar um ótimo desempenho novamente. O inglês participou de 35 jogos nesta campanha, anotou 14 gols, contribuiu com 18 assistências e pode terminar o ano com o título da Copa da Alemanha.