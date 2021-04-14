Manchester City repete o placar da ida, vence o Borussia Dortmund e avança às semifinais da Champions

O Manchester City está nas semifinais da Champions League depois de cinco anos. Nesta quarta-feira, o clube inglês venceu o Borussia Dortmund de virada por 2 a 1, repetiu o placar da ida e assegurou a vaga entre os quatro melhores. Os gols foram marcados por Mahrez e Foden, enquanto Bellingham abriu o placar para os donos da casa. O adversário na próxima fase será o PSG.
COM ESTILOJogando em casa e precisando do resultado, o Borussia Dortmund se lançou ao ataque no início e marcou com Bellingham aos 15 minutos. Haaland recebeu na área e rolou para Dahoud, que bateu para o gol. A bola bateu na zaga do Manchester City e sobrou para o jovem inglês, que bateu de chapa no ângulo de Ederson para abrir o placar.
PRESSÃOPrecisando do gol, o Manchester City alugou o campo de ataque e começou a mandar na partida após ficar em desvantagem. O time de Guardiola terminou a primeira etapa com dez finalizações, incluindo uma bola no travessão de De Bruyne. No rebote, Bernardo Silva mandou para fora. Outra boa chance foi com Mahrez, que recebeu de Foden e bateu forte. Bellingham salvou quase na linha.
TUDO IGUALO Manchester City voltou com a mesma postura agressiva para a etapa final e Mahrez empatou a partida aos nove minutos. Foden cruzou da esquerda, Emre Can tentou cortar de cabeça, mas a bola bateu no braço aberto do volante. O juiz marcou o pênalti e o atacante argelino bateu forte para deixar tudo igual.
VIRADAAos 30 minutos, De Bruyne fez linda jogada, deixou a zaga do Borussia Dortmund na saudade, mas parou em bela defesa de Hitz. Na cobrança de escanteio, o Manchester City saiu jogando curto e Phil Foden acertou um foguete da entrada da área para virar.
CINCO ANOS DEPOISDepois de cinco anos, o Manchester City volta a se classificar para as semifinais da Champions League. A última (e única) participação do clube inglês entre os quatro melhores da Europa foi na temporada 2015/16, quando caiu para o Real Madrid. É a primeira vez que os Cityzens chegam nesta fase sob o comando de Pep Guardiola.
SEQUÊNCIANas semifinais, o Manchester City vai encarar o Paris Saint-Germain, que eliminou o Bayern de Munique na terça-feira. O primeiro duelo para ver quem avança à final acontece ainda no mês de abril, entre os dias 27 e 28. A volta será entre 4 e 5 de maio.