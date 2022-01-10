Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Manchester City pode se movimentar pela chegada de meia do Real Madrid

Clube de Pep Guardiola estaria aberto para receber Luka Modric caso o croata não renove contrato com a equipe merengue. Atleta busca acordo por duas temporadas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jan 2022 às 10:20

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 10:20

O Manchester City monitora a situação de Luka Modric e pode investir na contratação do meia na próxima temporada, segundo o portal "El Nacional". O croata tem contrato com o Real Madrid até junho de 2022 e ainda não assinou um novo acordo com o clube merengue.Pep Guardiola, comandante dos Sky Blues, estaria de braços abertos para receber o veterano de 36 anos no elenco do atual líder da Premier League. Por outro lado, o atleta está insatisfeito com a proposta de contrato realizada pelo clube de Florentino Pérez.
> Veja a tabela da La Liga
O desejo de Modric é se aposentar no Santiago Bernabéu e aguarda uma nova oferta da equipe espanhola, embora já possa assinar um pré-contrato para defender outra camisa na próxima temporada. O jogador busca um acordo por duas temporadas.
O croata segue sendo peça fundamental no esquema de Carlo Ancelotti, mas o Real Madrid já preparou o terreno com a contratação de Eduardo Camavinga para substituir o veterano. Com isso, o futuro do camisa 10 está em aberto e o retorno ao Campeonato Inglês não é descartado.
Crédito: ManchesterCitymonitorasituaçãodeLukaModricnoRealMadrid(JAVIERSORIANO/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester city real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele ou Boneco? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem
Imagem de destaque
Motor em Pauta #2: entenda o aquecimento do mercado de carros usados e o potencial dos híbridos leves

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados