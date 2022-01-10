Manchester City pode se movimentar pela chegada de meia do Real Madrid

O Manchester City monitora a situação de Luka Modric e pode investir na contratação do meia na próxima temporada, segundo o portal "El Nacional". O croata tem contrato com o Real Madrid até junho de 2022 e ainda não assinou um novo acordo com o clube merengue.Pep Guardiola, comandante dos Sky Blues, estaria de braços abertos para receber o veterano de 36 anos no elenco do atual líder da Premier League. Por outro lado, o atleta está insatisfeito com a proposta de contrato realizada pelo clube de Florentino Pérez.

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O desejo de Modric é se aposentar no Santiago Bernabéu e aguarda uma nova oferta da equipe espanhola, embora já possa assinar um pré-contrato para defender outra camisa na próxima temporada. O jogador busca um acordo por duas temporadas.

O croata segue sendo peça fundamental no esquema de Carlo Ancelotti, mas o Real Madrid já preparou o terreno com a contratação de Eduardo Camavinga para substituir o veterano. Com isso, o futuro do camisa 10 está em aberto e o retorno ao Campeonato Inglês não é descartado.