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Manchester City domina partida, bate o Swansea e avança às quartas de final da Copa da Inglaterra

Time do País de Gales teve apenas uma finalização na direção do gol de Zack Steffen...
LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2021 às 16:21

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 16:21

Crédito: Divulgação/Twitter Swansea City
Nesta quarta-feira, 10, o Manchester City venceu o Swansea City por 3 a 1, no Liberty Stadium, no País de Gales, em partida válida pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Walker, Sterling e Gabriel Jesus marcaram os gols dos Citizens, e Morgan Whittaker descontou para o time da casa. Com o resultado, o Manchester está classificado para fase quartas de final.+ Confira a tabela da Premier LeagueBOA FASE ​Aos 29 minutos, o City abriu o placar em um lance que contou com um pouco de sorte. Walker recebeu pela direita e fez um cruzamento a meia altura, a bola passou por todo mundo, surpreendeu o goleiro Woodman e foi parar no fundo do gol.ERIC GARCIA SALVADez minutos depois, o time do País de Gales tentou dar a resposta. Após boa troca de passes, Jamal Lowe recebeu boa bola na entrada da pequena área, porém Eric Garcia apareceu, travou o chute e impediu o gol de empate do Swansea City.COMEÇO DINÂMICOOs primeiros minutos do Manchester City em campo não poderiam ter sido melhores. Logo aos dois minutos, em saída de bola errada do Swansea, Rodri deu um ótimo passe para Sterling, cara a cara com o goleiro, bateu rasteiro e sem muita força no canto do goleiro Woodman para aumentar a vantagem.ALÔ, MAMÃEPoucos minutos depois do segundo gol, Gabriel Jesus marcou pressão no tiro de meta e conseguiu o desarme. Gundogan cruzou para Bernardo Silva, que cabeceou para o camisa 9 dominar, girar e bater forte de perna esquerda para abrir três gols de vantagem.SWANSEA DIMINUIO time do País da Gales conseguiu um gol na reta final da partida, mas já era tarde. Em cruzamento na área, Morgan Whittaker dominou com qualidade, ajeitou o corpo e bateu cruzado de perna esquerda para fazer o gol de honra do Swansea City.

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