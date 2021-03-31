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futebol

Manchester City desiste da contratação de Messi

Clube inglês acredita que argentino esteja inclinado a renovar contrato com o Barcelona após eleições presidenciais. PSG segue como única alternativa para o craque...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 09:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2021 às 09:08
Crédito: ANDER GILLENEA / AFP
O Manchester City, um dos principais cotados para contratar Messi na última janela de verão, se retirou da disputa pelo argentino, segundo o “Sport”. Os ingleses priorizam a contratação de um novo centroavante após a saída de Aguero, sendo Haaland o alvo número um, e acreditam que o veterano irá renovar com o Barcelona.Os Citzens acreditam que haveria um desgaste desnecessário caso fossem atrás de Messi. Além disso, o craque não dá sinais de que tem o interesse de deixar o clube após a eleição de Joan Laporta como presidente culé. Dessa forma, o Paris Saint-Germain segue como a única opção com condições de tirar o camisa 10 da Catalunha.
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Os franceses ainda tratam a renovação de Mbappé como prioridade, mas o negócio está emperrado. Caso o atacante deixe a equipe de Pochettino, o PSG deve se movimentar no mercado. Na última terça-feira, o nome de Vinícius Júnior foi vinculado para ser companheiro de Neymar, além de Cristiano Ronaldo ter sido outro atleta sondado.

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