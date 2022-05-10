Manchester City confirma acerto com Haaland

O Manchester City confirmou nesta terça-feira um princípio de acordo pela contratação de Haaland. O atacante norueguês está apenas por detalhes de acertar a transferência do Borussia Dortmund para os Citizens para ser anunciado oficialmente. > Guardiola desvia sobre Haaland no Manchester City: ‘Adoraria falar, mas não posso’

O atacante foi aprovado nos exames médicos nesta segunda-feira e o Manchester City pagará 60 milhões de euros (cerca de R$326 milhões) pela cláusula de rescisão do jogador com o Borussia Dortmund.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o salário de Haaland será de 375 mil libras semanais (cerca de R$ 2 milhões). O valor é do mesmo nível de que De Bruyne recebe no clube.

Na atual temporada, o atacante tem 28 gols em 29 jogos pelo Borussia e marcou 85 vezes em 88 partidas com a camisa aurinegra em duas temporadas e meia.

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- O Manchester City pode confirmar que chegamos a um acordo de princípio com o Borussia Dortmund para a transferência do atacante Erling Haaland para o clube em 1º de julho de 2022. A transferência continua sujeita aos termos de finalização do Clube com o jogador - revelou o clube em nota oficial nesta terça-feira.