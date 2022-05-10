Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Manchester City confirma acerto com Haaland

Clube divulgou que está em negociações finais com o atacante, que deve ser anunciado nos próximos dias
...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 11:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 11:49
O Manchester City confirmou nesta terça-feira um princípio de acordo pela contratação de Haaland. O atacante norueguês está apenas por detalhes de acertar a transferência do Borussia Dortmund para os Citizens para ser anunciado oficialmente. > Guardiola desvia sobre Haaland no Manchester City: ‘Adoraria falar, mas não posso’
O atacante foi aprovado nos exames médicos nesta segunda-feira e o Manchester City pagará 60 milhões de euros (cerca de R$326 milhões) pela cláusula de rescisão do jogador com o Borussia Dortmund.
De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o salário de Haaland será de 375 mil libras semanais (cerca de R$ 2 milhões). O valor é do mesmo nível de que De Bruyne recebe no clube.
Na atual temporada, o atacante tem 28 gols em 29 jogos pelo Borussia e marcou 85 vezes em 88 partidas com a camisa aurinegra em duas temporadas e meia.
> ‘Todos neste país apoiam o Liverpool’, diz Guardiola sobre conquista da Premier League
- O Manchester City pode confirmar que chegamos a um acordo de princípio com o Borussia Dortmund para a transferência do atacante Erling Haaland para o clube em 1º de julho de 2022. A transferência continua sujeita aos termos de finalização do Clube com o jogador - revelou o clube em nota oficial nesta terça-feira.
Crédito: ManchesterCityaguardadetalhesparaanunciarHaaland(Foto:INAFASSBENDER/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

borussia dortmund manchester city
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados