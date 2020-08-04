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'Mais Vasco' anuncia Jorge Salgado como o cabeça da chapa na eleição

Empresário de 73 anos será candidato novamente após 23 anos. Grande benemérito, ele vinha negociando há meses a participação na disputa eleitoral prevista para novembro...
LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2020 às 16:18

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 16:18

Crédito: Divulgação/Mais Vasco
A eleição do Vasco tem mais um candidato confirmado. Jorge Salgado, 73 anos, será o cabeça da chapa "Mais Vasco", que nasceu como uma coligação de seis grupos políticos de diferentes vertentes da política cruz-maltina. O empresário estará no pleito pela segunda vez, a primeira após derrota em 1997.Com décadas de serviços prestados ao Vasco, ele tem o título de grande benemérito e, apesar de discreto, já foi cogitado como possível candidato em outras oportunidades. Para confirmar a disputa na eleição do fim deste ano, foram meses de negociação.
Salgado se junta a Salgado se junta a Augusto Ariston, Fred Lopes, Luis Roberto Leven Siano, Luis Manuel Fernandes e Nelson Medrado Dias como os postulantes já confirmados. A chapa Sempre Vasco ainda deve confirmar o nome de Julio Brant.

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