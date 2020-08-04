'Mais Vasco' anuncia Jorge Salgado como o cabeça da chapa na eleição

A eleição do Vasco tem mais um candidato confirmado. Jorge Salgado, 73 anos, será o cabeça da chapa "Mais Vasco", que nasceu como uma coligação de seis grupos políticos de diferentes vertentes da política cruz-maltina. O empresário estará no pleito pela segunda vez, a primeira após derrota em 1997.Com décadas de serviços prestados ao Vasco, ele tem o título de grande benemérito e, apesar de discreto, já foi cogitado como possível candidato em outras oportunidades. Para confirmar a disputa na eleição do fim deste ano, foram meses de negociação.