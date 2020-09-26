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Mais usado no Palmeiras, Bruno Henrique aprova cinco substituições

Volante é o jogador que mais saiu do banco de reservas com Luxemburgo desde a volta do futebol. E treinador é o único no Brasil a fazer as trocas permitidas em todas as partidas...

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 11:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 set 2020 às 11:09
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Vanderlei Luxemburgo é o único técnico do Brasil a fazer as cinco substituições em todos os jogos após a volta do futebol com a nova regra. O Palmeiras entrou em campo 18 vezes no período.
Com 11 entradas, o volante Bruno Henrique é quem mais sai do banco do para tentar ajudar os seus colegas em campo. Em vídeo gravado para a TV Palmeiras, o volante comentou e aprovou a tática de Luxemburgo. – Nesse momento de pandemia que estamos jogando muito jogos em sequência, é fundamental ter as cinco substituições. Ter um elenco como o nosso ajuda bastante. Isso está sendo muito bem aproveitado pelo professor Luxemburgo – disse Bruno Henrique.
Bruno deve ficar como opção no banco de reservas mais uma vez, neste domingo (27), quando o Verdão encara o Flamengo, no Allianz Parque, pela décima segunda rodada do Brasileirão 2020.

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