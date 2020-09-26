Mais usado no Palmeiras, Bruno Henrique aprova cinco substituições

Vanderlei Luxemburgo é o único técnico do Brasil a fazer as cinco substituições em todos os jogos após a volta do futebol com a nova regra. O Palmeiras entrou em campo 18 vezes no período.

Com 11 entradas, o volante Bruno Henrique é quem mais sai do banco do para tentar ajudar os seus colegas em campo. Em vídeo gravado para a TV Palmeiras, o volante comentou e aprovou a tática de Luxemburgo. – Nesse momento de pandemia que estamos jogando muito jogos em sequência, é fundamental ter as cinco substituições. Ter um elenco como o nosso ajuda bastante. Isso está sendo muito bem aproveitado pelo professor Luxemburgo – disse Bruno Henrique.