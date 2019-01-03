Mais um no bonde de Loco Abreu: Rio Branco anuncia o goleiro Alan Faria

O goleiro Alan Faria é mais um reforço do Rio Branco para o Capixabão 2019, que tem início em fevereiro. O jogador se apresenta ao clube capa-preta nesta quinta-feira (3), na apresentação do elenco para a temporada.

Alan Faria é o novo goleiro do Rio Branco para a disputa do Capixabão Crédito: Divulgação/Espírito Santo

Titular em boa parte dos últimos anos na meta do Espírito Santo e com ampla experiência no futebol capixaba, o goleiro de 35 anos chega para trazer ainda mais experiência ao elenco, que liderado por Loco Abreu tentará reconduzir o Brancão ao título Estadual e tb se destacar no cenário nacional.

"Todo atleta que chega no Rio Branco sabe da tradição do clube e da importância da torcida. Tenho certeza que o elenco que está sendo formado tem um time para ser campeão. Nosso objetivo é conquistar o título e fazer o time jogar o Campeonato Brasileiro, voltando ao cenário nacional, como foi na época de ouro da década de 1980", afirmou o novo goleiro capa-preta.

Alan Faria começou sua carreira no Tupi-MG. No Estado, defendeu o Espírito Santo FC por três anos, sendo campeão da Série B do Capixabão (2015), da Copa Espírito Santo (2015) e da Seletiva para o Campeonato Brasileiro da Série D (2016), além de ter sido vice-campeão no Capixabão de 2016.