Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mercado

Mais um no bonde de Loco Abreu: Rio Branco anuncia o goleiro Alan Faria

O goleiro se destacou nos últimos anos com a camisa do Espírito Santo e será apresentado nesta quinta-feira (3)

Publicado em 

03 jan 2019 às 13:25

Publicado em 03 de Janeiro de 2019 às 13:25

O goleiro Alan Faria é mais um reforço do Rio Branco para o Capixabão 2019, que tem início em fevereiro. O jogador se apresenta ao clube capa-preta nesta quinta-feira (3), na apresentação do elenco para a temporada.
Alan Faria é o novo goleiro do Rio Branco para a disputa do Capixabão Crédito: Divulgação/Espírito Santo
Titular em boa parte dos últimos anos na meta do Espírito Santo e com ampla experiência no futebol capixaba, o goleiro de 35 anos chega para trazer ainda mais experiência ao elenco, que liderado por Loco Abreu tentará reconduzir o Brancão ao título Estadual e tb se destacar no cenário nacional.
"Todo atleta que chega no Rio Branco sabe da tradição do clube e da importância da torcida. Tenho certeza que o elenco que está sendo formado tem um time para ser campeão. Nosso objetivo é conquistar o título e fazer o time jogar o Campeonato Brasileiro, voltando ao cenário nacional, como foi na época de ouro da década de 1980", afirmou o novo goleiro capa-preta.
Alan Faria começou sua carreira no Tupi-MG. No Estado, defendeu o Espírito Santo FC por três anos, sendo campeão da Série B do Capixabão (2015), da Copa Espírito Santo (2015) e da Seletiva para o Campeonato Brasileiro da Série D (2016), além de ter sido vice-campeão no Capixabão de 2016.
O Brancão faz sua estreia no Estadual no dia 2 de fevereiro, às 16 horas, contra o Rio Branco de Venda Nova, no estádio Kleber Andrade.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixabão loco abreu Rio Branco (AC)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados