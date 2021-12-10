Mais um na barca! Vasco anuncia oficialmente a saída do atacante Morato para próxima temporada

Mais um integrante da barca cruz-maltina! O Vasco anunciou, na tarde desta sexta-feira, a saída do atacante Morato para a próxima temporada. Com isso, o atleta não terá o contrato renovado após o término do vínculo e retornará ao RB Bragantino, clube pelo qual tem contrato até dezembro de 2022.A saída do atacante faz parte do processo de reformulação visando a temporada de 2022. Ao longo de sua passagem pelo Gigante da Colina, Morato disputou 40 partidas, deu três assistências e marcou sete gols. Um deles foi na vitória por 3 a 1 sobre o Flamengo, pelo Campeonato Carioca, quando imitou a lendária comemoração de Edmundo.

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No entanto, o atacante teve uma temporada com atuações irregulares e não conseguiu se firmar. Vale lembrar que o Vasco anunciou um novo treinador: Zé Ricardo, que fará ao lado do novo departamento de futebol uma grande reformulação no elenco cruz-maltino.

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Além de Morato, os zagueiros Walber e Ernando, os volantes Andrey, Michel e Romulo, o lateral-esquerdo Zeca e os atacantes Léo Jabá e Germán Cano também deixaram o clube para a próxima temporada. Até o momento, a equipe de São Januário não anunciou contratações em seu elenco para 2022.

Confira a nota oficial do Vasco sobre Morato

Dando sequência ao processo de reformulação visando a temporada de 2022, o Departamento de Futebol do Vasco da Gama definiu na tarde desta sexta-feira (10/12) a saída do atacante Morato. O atleta não terá o contrato renovado após o término do vínculo.

Contratado por empréstimo junto ao RB Bragantino (SP) no início da temporada, Morato se despede do Gigante da Colina com 40 partidas disputadas, três assistências e sete gols marcados. O Vasco da Gama agradece ao atleta pelo empenho e o deseja sorte na sequência da carreira.