Mais um chegando: Vasco encaminha o empréstimo de Morato, atacante do Red Bull Bragantino

O Vasco está próximo de mais um reforço. É o atacante Morato, que pertence ao Red Bull Bragantino. O acordo para o contrato de empréstimo até o final desta temporada está em estágio avançado e deverá ser concluído nos próximos dias.Morato disputou 34 partidas na última temporada: metade como titular, metade saindo do banco de reservas. No Cruz-Maltino, chega para disputar vaga nas pontas. Aos 28 anos, acrescenta experiência ao setor.