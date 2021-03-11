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Mais um chegando: Vasco encaminha o empréstimo de Morato, atacante do Red Bull Bragantino

Atacante tem contrato com a equipe paulista até o final de 2022, e está finalizando acerto com o Cruz-Maltino até dezembro deste ano...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 18:33

LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2021 às 18:33
Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
O Vasco está próximo de mais um reforço. É o atacante Morato, que pertence ao Red Bull Bragantino. O acordo para o contrato de empréstimo até o final desta temporada está em estágio avançado e deverá ser concluído nos próximos dias.Morato disputou 34 partidas na última temporada: metade como titular, metade saindo do banco de reservas. No Cruz-Maltino, chega para disputar vaga nas pontas. Aos 28 anos, acrescenta experiência ao setor.
No clube paulista, ele tem contrato até o final do ano que vem. E embora não seja goleador, disputou a Série B e teve bom aproveitamento em 2019.
Em plena reformulação, o Vasco já acertou e apresentou o zagueiro Ernando, o lateral Zeca e o meia-atacante Marquinhos Gabriel.

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