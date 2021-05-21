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Mais um! Abel Ferreira chega a 11 cartões em 51 jogos pelo Palmeiras

No primeiro jogo da final do Paulistão 2021, Abel Ferreira chegou a 11 cartões em 51 partidas pelo Verdão...

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 08:30

LanceNet

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Publicado em 

21 mai 2021 às 08:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
A movimentada relação entre o técnico alviverde e a arbitragem brasileira ganhou um novo capítulo na noite da última quinta-feira (20). Durante a primeira partida da final do Campeonato Paulista 2021, Abel Ferreira chegou a 11 cartões recebidos em 51 jogos em que esteve no comando da equipe do Palmeiras.
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O treinador português recebeu cartão amarelo após reclamar de um possível pênalti não marcado em Wesley, ao final do segundo tempo. Abel já havia sido advertido verbalmente pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza minutos antes de ser amarelado por contestar um lance entre Rony e o zagueiro são-paulino Miranda.
>> Veja a tabela completa do Campeonato PaulistaO comportamento enérgico na área técnica alviverde vem rendendo um número expressivo de infrações ao técnico do Verdão. Desde de novembro de 2020, quando seu trabalho teve início, o treinador acumula nove amarelos, duas expulsões e média de uma infração a cada 4.6 jogos. O cartão recebido na partida disputada no Allianz Parque foi o segundo na competição paulista, já que contra o Red Bull Bragantino, Abel também foi amarelado.

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