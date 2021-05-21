Mais um! Abel Ferreira chega a 11 cartões em 51 jogos pelo Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

A movimentada relação entre o técnico alviverde e a arbitragem brasileira ganhou um novo capítulo na noite da última quinta-feira (20). Durante a primeira partida da final do Campeonato Paulista 2021, Abel Ferreira chegou a 11 cartões recebidos em 51 jogos em que esteve no comando da equipe do Palmeiras.

ATUAÇÕES: Gómez e Felipe Melo vão bem, e sistema defensivo do Palmeiras é destaque na final

O treinador português recebeu cartão amarelo após reclamar de um possível pênalti não marcado em Wesley, ao final do segundo tempo. Abel já havia sido advertido verbalmente pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza minutos antes de ser amarelado por contestar um lance entre Rony e o zagueiro são-paulino Miranda.