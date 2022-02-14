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Mais próximos da volta: zagueiro e atacante do Flamengo treinam integralmente com o grupo no Ninho

David Luiz e Bruno Henrique devem ser as novidades entre os relacionados pelo Flamengo para o jogo contra o Madureira, na quarta, pelo Campeonato Carioca...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 19:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2022 às 19:40
Com a expectativa de ficarem à disposição de Paulo Sousa para a Supercopa do Brasil, no próximo domingo, David Luiz e Bruno Henrique deram mais um passo importante nesta segunda-feira, participando integralmente do treino no Ninho do Urubu. O zagueiro e o atacante devem ser as novidades na relação do Flamengo para o jogo desta quarta, contra o Madureira, pela Taça Guanabara.Por outro lado, a atividade teve a má notícia envolvendo Thiago Maia, que, após uma dividade, precisou ser levado ao hospital por conta de uma ferida corto-contusa na perna esquerda. O volante será baixa na Supercopa do Brasil, assim como o zagueiro Rodrigo Caio, em recuperação de lesão no joelho direito.David Luiz atuou por 29 minutos na temporada, contra o Boavista em 2 de fevereiro, mas depois apresentou desgaste muscular acentuado e não voltou mais a campo. Já Bruno Henrique, relacionado para esta mesma partida, não entrou em campo e teve lesão muscular confirmada dias depois. O camisa 27 ainda não atuou pelo Flamengo na temporada, sob o comando de Paulo Sousa.
Ambos, contudo, foram elogiados pelo treinador português, quem os chamou de "jogadores fundamentais" após a vitória sobre o Audax, no último dia 11.
- São jogadores fundamentais no elenco, com muita experiência em termos defensivos, em termos de construção, como é o David Luiz. O Bruno (Henrique) dá profundidade à equipe, capacidade de gol, muito importante no jogo aéreo. São fundamentais e têm evoluído. Espero que estejam prontos para a final Nesta segunda, os titulares na vitória sobre o Nova Iguaçu, por 5 a 0 - veja os gols aqui! - realizaram atividade apenas na parte interna do CT. Na terça, Gabigol & Cia voltam a trabalhar sob o comando de Paulo Sousa, que definirá o grupo que atuará diante do Madureira, na quarta às 15h30, pelo Cariocão.
Crédito: DavidLuizeBrunoHenriqueduranteaatividadedoFlamengonestasegunda-feira(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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