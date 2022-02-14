Mais próximos da volta: zagueiro e atacante do Flamengo treinam integralmente com o grupo no Ninho

Com a expectativa de ficarem à disposição de Paulo Sousa para a Supercopa do Brasil, no próximo domingo, David Luiz e Bruno Henrique deram mais um passo importante nesta segunda-feira, participando integralmente do treino no Ninho do Urubu. O zagueiro e o atacante devem ser as novidades na relação do Flamengo para o jogo desta quarta, contra o Madureira, pela Taça Guanabara.Por outro lado, a atividade teve a má notícia envolvendo Thiago Maia, que, após uma dividade, precisou ser levado ao hospital por conta de uma ferida corto-contusa na perna esquerda. O volante será baixa na Supercopa do Brasil, assim como o zagueiro Rodrigo Caio, em recuperação de lesão no joelho direito.David Luiz atuou por 29 minutos na temporada, contra o Boavista em 2 de fevereiro, mas depois apresentou desgaste muscular acentuado e não voltou mais a campo. Já Bruno Henrique, relacionado para esta mesma partida, não entrou em campo e teve lesão muscular confirmada dias depois. O camisa 27 ainda não atuou pelo Flamengo na temporada, sob o comando de Paulo Sousa.