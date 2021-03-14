futebol

Mais experiente, Jean Mota dá dicas e espera primeiro gol de Ângelo

Meia foi o titular mais velho do Santos na vitória por 2 a 1 sobre o Ituano neste sábado...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 14:00

LanceNet

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O meia Jean Mota foi o jogador mais experiente do Santos na equipe titular na vitória por 2 a 1 diante do Ituano, neste sábado, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O jogador foi um dos destaques do Peixe e elogiou bastante a qualidade dos garotos do time e a filosofia de jogo do técnico Ariel Holan.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Com 27 anos eu era o mais velho do time titular. É gratificante estar com essa molecada promissora, meninos de ouro, que vão dar muitas alegrias para o torcedor santista, jogadores com qualidade para um dia estar na Seleção Brasileira. Estou muito feliz de estar em campo passando um pouco de experiência e desfrutando desse momento porque o futebol do Santos, com essa filosofia do treinador, a gente acaba desfrutando e isso é muito bom - afirmou.
Um dos "pupilos" de Jean Mota é o atacante Ângelo, de apenas 16 anos. O meia revelou conversar bastante com o garoto durante o jogo e espera que ele possa fazer o primeiro gol pelo Santos na partida de terça-feira, contra o Deportivo Lara, na Venezuela, pela segunda fase da Copa Libertadores. Neste sábado, o gol quase saiu na jogada d segundo do Peixe, marcado por Vinícius Balieiro.- Até falei com ele (Ângelo): "Você não gosta de fazer o gol?" Toquei para ele, ele parou um pouco e depois saiu e dividiu com o goleiro. Teve outro lance que ele cortou para dentro e não iria chutar, mas eu gritei para ele "chuta, chuta" e quase saiu o gol. É um menino que tem muita qualidade. Quem sabe ele não desencanta na terça-feira porque tem muita qualidade - analisou o meia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde
TJES
Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão
Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA

