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Mais do que três pontos! Corinthians joga o Dérbi para derrubar jejuns e demonstrar força

Timão entra em campo para duelar com o rival em um momento de construção da equipe, mas com alta expectativa. Sequência sem vitórias no clássico é tabu a ser derrubado...

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2021 às 07:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
"Mais do que os três pontos". O clichê nunca caiu tão bem para o Corinthians em um Dérbi como no deste sábado, às 19h, na Neo Química Arena. Além da pontuação, o time irá em busca da quebra de pequenos tabus estabelecidos recentemente no duelo, sem contar a demonstração de força que pode haver com essa retomada do clube impulsionada pela chegada de grandes reforços.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Veja como fica o valor de mercado do Corinthians com os reforços
Vencer um clássico sempre foi uma questão de honra entre os rivais e não será diferente desta vez. No entanto, há ocasiões em que a vitória traz contextos bem peculiares, como é o caso do Timão atualmente. Há algum tempo indo a campo com equipes bastante limitadas, a diretoria abriu espaço na folha salarial e trouxe quatro contratações de peso, que elevaram o nível do elenco.
Por enquanto, essa mudança está apenas no papel, pois eles ainda não puderam atuar juntos e o time ainda não rendeu o esperado com as peças que chegaram. Nada melhor do que um Dérbi diante do maior rival, que está entre as principais forças do país, para mostrar que o Corinthians está, de fato, buscando o topo. A expectativa é de que o Giuliano, Renato Augusto, Róger Guedes e Willian estejam em campo, mas sem esse status de potência.
- O patamar que estamos, em evolução, disse desde minha primeira entrevista que acredito no processo não conseguimos as coisas de um dia para o outro, reforçamos a nossa equipe em qualidade, em experiência e todos esses aspectos e vão nos ajudar - disse Giuliano em entrevista coletiva.
- Há equipes que estão jogando juntas há dois três anos, não tem como dizer em comparação de equipes com quem competimos. Competimos com todas as equipes e com capacidade de vencer todas as equipes, é uma situação de jogo a jogo. Estamos nos preparando bem, para terminar a temporada bem, para que ano que vem possamos alcançar coisas maiores - completou o meia.Mas não é somente isso que está em jogo neste sábado. O Corinthians precisará superar alguns pequenos e incômodos tabus estabelecidos recentemente em Dérbis. Há sete jogos o Timão não bate o Palmeiras, sendo que a última vez foi em julho de 2020, quando venceu por 1 a 0, com gol de Gil, na primeira partida pós-pausa por conta da pandemia de coronavírus.
De lá para cá são quatro empates e três derrotas, que englobaram a perda da final do Paulistão-2020 para o rival, uma goleada acachapante no Brasileirão-2020 e uma eliminação em semifinal estadual de 2021. Tudo isso com direito a jejum de quatro duelos sem vitória dentro da Neo Química Arena, algo que jamais havia acontecido desde a inauguração o estádio em Itaquera.
Por essas e outras, uma vitória corintiana no Dérbi deste sábado é realmente muito mais do que os três pontos, é a afirmação de um time que busca retomar seus melhores dias para mostrar que pode brigar de igual para igual com um rival que é considerado "de outro patamar" neste momento. Definitivamente é um clássico que pode alterar os rumos de muita coisa.
Jejum de vitórias do Corinthians em Dérbis:
12/6/2021 - Palmeiras 1 x 1 Corinthians - Allianz Parque - Brasileirão-202116/5/2021 - Corinthians 0 x 2 Palmeiras - Neo Química Arena - Paulistão (Semi)3/3/2021 - Corinthians 2 x 2 Palmeiras - Neo Química Arena - Paulistão (1ª fase)18/1/2021 - Palmeiras 4 x 0 Corinthians - Allianz Parque - Brasileirão-202010/9/2021 - Corinthians 0 x 2 Palmeiras - Neo Química Arena - Brasileirão-20208/8/2020 - Palmeiras 1 (4) x (3) 1 Corinthians - Allianz Parque - Final Paulistão5/8/2020 - Corinthians 0 x 0 Palmeiras - Neo Química Arena - Final Paulistão

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