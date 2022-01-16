Mais distante: Exigência do Kashiwa Reysol esfria negociação de Pedro Raul com o Vasco; Entenda

O Vasco segue em busca de um centroavante para substituir Germán Cano, que assinou com o Fluminense. O nome de Pedro Raul, de 25 anos, agrada a diretoria, mas em virtude de uma exigência do Kashiwa Reysol, a negociação esfriou. O clube carioca tentava o empréstimo do jogador até o fim da temporada. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornal "O Dia".Vale destacar que o Kashiwa Reysol contratou o centroavante em 2021 pelo valor de R$ 10,6 milhões. Dessa forma, os japoneses querem emprestar o atleta, porém pretendem estipular uma cláusula de liberação caso ele venha a ter uma proposta mais vantajosa ao longo da temporada.

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O Cruz-Maltino não concordou com tal exigência e a transação esfriou neste final de semana. Ainda tem o problema do alto salário para as pretensões dos cariocas. A equipe de São Januário pretendia acertar o empréstimo até o fim de 2022 com valor de compra fixado em torno de R$ 12 milhões. Perder o jogador no meio da temporada não está nos planos e pode criar problemas lá na frente.

Além do Vasco, o Juventude também tem interesse no jogador, que tem passagens por Botafogo e Atlético Goianiense. Os gaúchos estão inclinados a aceitarem a cláusula do Kashiwa Reysol, o que faz com que Pedro Raul fique ainda mais distante da Colina.

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Na equipe japonesa, Pedro Raul não conseguiu ter regularidade e em virtude da pandemia foi emprestado ao Juárez, do México, no segundo semestre de 2021. Pelo Kashiwa, ele marcou três gols em onze partidas, e dois em sete jogos pelo time mexicano.

Até o momento o Vasco anunciou onze jogadores. O goleiro Thiago Rodrigues, os laterais Weverton e Edimar, os zagueiros Anderson Conceição e Luís Cangá, os volantes Yuri Lara e Matheus Barbosa, os meias Bruno Nazário, Vitinho e Isaque, e o atacante Raniel. O time estreia no Carioca no dia 26, às 19h, contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira.