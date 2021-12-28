Maior ídolo do Vasco, Roberto Dinamite passa bem após procedimento cirúrgico

O maior ídolo da história do Vasco passou por um susto, mas está bem. Roberto Dinamite passou por um procedimento no intestino na semana passada, seguiu no hospital e, nesta segunda-feira, foi para o quarto do hospital onde está internado. O "Atenção, vascaínos" publicou primeiramente.Roberto, de 67 anos, foi submetido a uma intervenção cirúrgica não invasiva para a desobstrução de uma região do intestino. Ainda não há definição de alta, mas o quadro é de evolução clínica.