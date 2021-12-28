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Maior ídolo do Vasco, Roberto Dinamite passa bem após procedimento cirúrgico

Ex-atacante e ex-presidente do Cruz-Maltino está num hospital desde semana passada e foi encaminhado ao quarto nesta segunda-feira...
LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2021 às 22:07

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 22:07

O maior ídolo da história do Vasco passou por um susto, mas está bem. Roberto Dinamite passou por um procedimento no intestino na semana passada, seguiu no hospital e, nesta segunda-feira, foi para o quarto do hospital onde está internado. O "Atenção, vascaínos" publicou primeiramente.Roberto, de 67 anos, foi submetido a uma intervenção cirúrgica não invasiva para a desobstrução de uma região do intestino. Ainda não há definição de alta, mas o quadro é de evolução clínica.
O jovem que despontou como "Garoto-dinamite" marcou 752 gols em 1180 jogos na carreira. É o maior artilheiro da história do Vasco, do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Carioca e de São Januário.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
Há dois meses, o financiamento coletivo para a construção da estátua do ídolo foi superada. Isso em cinco horas.
Crédito: MaiornomedahistóriadoVasco,RobertoDinamiteestácom67anos(Foto:GabrielSuares/Vasco

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