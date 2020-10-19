Maior goleada sofrida na Arena e tabu de 15 anos: as marcas da derrota do Corinthians

A goleada sofrida por 5 a 1 para o Flamengo, na Neo Química Arena, vai deixar marcas históricas no Corinthians. A equipe não perdia um jogo sofrendo cinco gols como mandante há 15 anos. O último havia sido em 2005, em derrota por 5 a 1 para o São Paulo, no Pacaembu, pelo Brasileirão.Em se tratando de goleadas por cinco gols, mas como visitante, o Alvinegro não levava cinco gols há seis anos. Em 2014, o time, na época comandado por Mano Menezes, perdeu para o Santos, na Vila Belmiro, pelo Paulistão, por 5 a 1 e levou um 5 a 2 do Fluminense, no Maracanã, pelo Brasileirão.