Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Maior goleada sofrida na Arena e tabu de 15 anos: as marcas da derrota do Corinthians
futebol

Maior goleada sofrida na Arena e tabu de 15 anos: as marcas da derrota do Corinthians

Alvinegro não perdia um jogo sofrendo cinco gols como mandante há 15 anos e sofreu a pior derrota da história da Neo Química Arena...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 out 2020 às 08:30

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 08:30

Crédito: Rodrigo Coca/Corinthians
A goleada sofrida por 5 a 1 para o Flamengo, na Neo Química Arena, vai deixar marcas históricas no Corinthians. A equipe não perdia um jogo sofrendo cinco gols como mandante há 15 anos. O último havia sido em 2005, em derrota por 5 a 1 para o São Paulo, no Pacaembu, pelo Brasileirão.Em se tratando de goleadas por cinco gols, mas como visitante, o Alvinegro não levava cinco gols há seis anos. Em 2014, o time, na época comandado por Mano Menezes, perdeu para o Santos, na Vila Belmiro, pelo Paulistão, por 5 a 1 e levou um 5 a 2 do Fluminense, no Maracanã, pelo Brasileirão.
Se formos só pelo confronto entre Flamengo e Corinthians, a equipe rubro-negra é 'experiente' em golear o Timão. Foi a sexta vez na história que a equipe carioca venceu o Alvinegro marcando cinco gols ou mais.
A última havia sido em 1994, no Brasileirão, por 5 a 2. Foram três placares de 5 a 1 na história: Um em 1959 pelo Rio-São Paulo, outro em 1974, num amistoso e o último em 1983 pelo Brasileirão.
* Sob supervisão de Vinícius Perazzini

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados