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futebol

Maílson lamenta erros do Sport na bola parada

Goleiro foi muito bem ao longo do jogo e segurou a pressão do Palmeiras em vários momentos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 out 2021 às 23:47

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 23:47

Crédito: Anderson Stevens / Sport Recife
Na noite desta segunda-feira, o Sport foi ao Allianz Parque visitar o Palmeiras, mas acabou superado por 2 a 1.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Na saída de campo, o goleiro Maílson, um dos responsáveis pelo Leão ficar vivo ao longo da partida, lamentou os vacilos na bola parada.
"Sabíamos que ia ser difícil. Começamos bem o jogo, mas depois demos uma caída. No segundo tempo tivemos uns vacilos na bola parada. Concentrar agora para pegar o Bragantino e, se Deus quiser, sair com a vitória", diz o goleiro do Sport, que fez ótimas defesas durante o jogo.
Com o placar, o Sport fica na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos.

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