Maílson lamenta erros do Sport na bola parada

Crédito: Anderson Stevens / Sport Recife

Na noite desta segunda-feira, o Sport foi ao Allianz Parque visitar o Palmeiras, mas acabou superado por 2 a 1.

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Na saída de campo, o goleiro Maílson, um dos responsáveis pelo Leão ficar vivo ao longo da partida, lamentou os vacilos na bola parada.

"Sabíamos que ia ser difícil. Começamos bem o jogo, mas depois demos uma caída. No segundo tempo tivemos uns vacilos na bola parada. Concentrar agora para pegar o Bragantino e, se Deus quiser, sair com a vitória", diz o goleiro do Sport, que fez ótimas defesas durante o jogo.