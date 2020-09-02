Magia dos Meninos da Vila e chegada de Cuca motivam santistas no retorno da Libertadores

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Tricampeão da Libertadores, o Santos não está entre os favoritos da edição 2020 da mais importante competição sul-americana de clubes. Mas diferentemente do que aponta a mídia especializada, os torcedores ouvidos pela Betfair.net acreditam que a magia dos Meninos da Vila pode embalar a equipe paulista no campeonato. Entra ano sai ano, pelo menos um craque é revelado e já testado no time principal.

O Santos está com 100% de aproveitamento no Grupo G após vitórias contra Defensa y Justicia (Argentina) e Delfín (Uruguai). Os resultados foram obtidos antes da paralisação e o treinador ainda era o português Josualdo Ferreira.

Agora, o Santos tem o treinador Cuca, que tem títulos de expressão no currículo, como a Libertadores e o Brasileirão. A equipe volta à disputa em 15 de setembro, contra o Olímpia (Paraguai), na Vila Belmiro.

- O Santos fez os dois jogos na Libertadores com o técnico Jesualdo Ferreira, mas não convenceu. Com a chegada de Cuca, o desempenho melhorou. O desafio agora é manter os resultados com um futebol melhor. Se qualificar um pouco o elenco, o Peixe tem boas chances de ir longe na competição - disse Giovane Martineli, do Diário do Peixe.

Na semana passada, a Betfair.net relembrou a conquista do Santos de 2011 na Libertadores e o quinto episódio da série “Todo Resultado É Possível”, nas vozes dos embaixadores Mauro Cezar e Chico Garcia, mostrou o golaço de Neymar contra o Colo Colo na Vila Belmiro.O Santos volta para a Libertadores com um time recheado de Meninos da Vila e sob o comando de Cuca, que estava no Peixe na última Libertadores disputada, em 2018. Com a paralisação do futebol, mudança de treinador e sem a contratação de novos reforços, a equipe terá que mais uma vez se superar e contar com a os jogadores revelados na categoria de base.

- Até o momento, o Cuca conseguiu uma pequena melhora tática na equipe, o que pode ser fundamental para as próximas partidas da Libertadores. Não será fácil, visto que muitos clubes de tradição e de qualidade estão na competição - contou Nagila Luz, influencer santista.

Outro conhecido representante santista é o jornalista Ademir Quintino, que, mesmo com o sobe desce de desempenho, acredita no poder dos meninos.

- Uma enorme oportunidade dos ‘meninos da Vila’ desabrocharem e quem sabe amadurecerem na competição continental, a mais sonhada pelo torcedor alvinegro praiano. O ‘tetra’ é um sonho distante, mas por que não sonhar?

A série “Todo Resultado É Possível” fará os fãs recordarem oito momentos memoráveis da competição, em que o futebol quebrou prognósticos e mostrou por que é o esporte mais popular do mundo.