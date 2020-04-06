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Covid-19

Mãe de Pep Guardiola morre na Espanha após contrair coronavírus

No Twitter oficial do clube, o Manchester City informou o óbito e enviousimpatia para o treinador, sua família e todos os seus amigos.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 11:56

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 11:56

Pep Guardiola
Pep Guardiola, técnico do Manchester City Crédito: PETER POWELL/AP
Dolors Sala Carrió, mãe do técnico Pep Guardiola, morreu, nesta segunda-feira (06), aos 82 anos, vítima do novo coronavírus. O anúncio foi feito nas redes sociais do Manchester City, time inglês no qual Guardiola é o treinador.
"A família Manchester City está arrasada ao relatar a morte de Dolors Sala Carrió, mãe de Pep, em Manresa, Barcelona, depois de contrair o coronavírus. Ela tinha 82 anos", disse a publicação. "Todos do clube enviam sua mais sincera simpatia neste momento tão angustiante para Pep, sua família e todos os seus amigos."
Há duas semanas, Guardiola doou um milhão de euros (cerca de 5,6 milhões) para a Fundação Àngel Soler Daniel, administrada pelo Collegi de Metges, em Barcelona, que luta contra o coronavírus.
A quantia foi destinada para a compra e produção de materiais e equipamentos de saúde. Além disso, também servirá para financiar a produção alternativa de respiradores e outros elementos de proteção para os profissionais de saúde.
Guardiola também se envolveu em projetos de pesquisa para obter medicamentos que impedem a transmissão da covid-19, como uma vacina, na qual estão trabalhando o médico Bonaventura Clotet e o pesquisador Oriol Mitjà.

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