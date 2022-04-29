Mãe de jovem torcedor do Flamengo atingido afirma que filho 'não quer saber de futebol' e cobra punição

Os atos de racismo e violência sofridos pela torcida do Flamengo marcaram a vitória do clube carioca sobre a Universidad Católica (CHI), na quinta, por 3 a 2 em Santiago. O jovem Thiago Sepúlveda, de 10 anos, foi um dos atingidos por sinalizadores arremessados contra o setor destinado aos rubro-negros. A mãe de Thiago, Danielle Carvalho disse que o filho "não quer mais saber de futebol". - O Thiago ficou com a marca de queimadura em volta do olho. E ele me disse: 'Mãe, eu senti algo quente'. Foi sinalizador. Saía aquela fumaça vermelha, e lançavam. Poderia ter sido pior. O médico disse que foi leve, mas por mais alguns centímetros ele poderia ficar até cego. Meu fiho está muito afetado, triste. Ele me falou: Mãe, não consigo parar de pensar. Estou com medo, não quero saber de futebol agora'. E eu não quero que ele tenha essa imagem - afirmou Danielle Carvalho, mãe de Thiago, em entrevista ao jornal "O Globo".Danielle Santiago, que é jornalista e mora em Santiago há 14 anos, registrou ocorrência na delegacia e, agora, cobra punição aos responsáveis. Em seu relato, a mãe de Thiago reclamou da falta de apoio recebida pelos funcionários e policiais presentes no Estádio San Carlos Apoquindo.