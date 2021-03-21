Maduro, Sandry se sente confortável para arriscar jogadas no Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos

Pela primeira na sua carreira, o jovem Sandry, de apenas 18 anos, começa uma temporada com status de titular da equipe profissional do Santos. O Menino da Vila sabe da responsabilidade, mas tem tranquilidade para continuar evoluindo dentro do grupo.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Acho que estou construindo uma maturidade. E aqui no Santos todos começamos bem jovens, então não sentimos tanto esse peso porque o clube tem o histórico de apostar nos garotos. E isso me dá tranquilidade e me sinto confortável para jogar e arriscar. Ser titular é a consequência de todo um trabalho e dedicação - afirmou.

A maioria dos jovens jogadores do Santos na equipe titular deste ano está no clube desde os 11 anos. Muitos deles, como o próprio Sandry e Kaio Jorge, também são figurinhas carimbadas nas seleções de base.Depois de uma temporada 2020 surpreendente, mas sem títulos, Sandry quer fazer ainda melhor em 2021. O volante sabe que o time está mais "cascudo" e, mesmo com investimento menor que os rivais, quer voltar a surpreender e buscar troféus.

- A gente sempre pensa em títulos. Claro que existem times com maior investimento, mas também tinham na temporada passada e fomos finalistas da Libertadores. Nosso objetivo é novamente chegar nesse momento. O time ganhou casca por tudo que aconteceu, eu principalmente. Então o foco é sempre ser campeão. Acreditamos no trabalho da direção e temos certeza que qualidade nós temos para novamente chegar.