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futebol

Madureira x Vasco: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Tricolor Suburbano recebe o Cruz-Maltino na tarde deste sábado, na primeira partida de duas pela semifinal da desinteressante Taça Rio deste ano...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 17:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 abr 2021 às 17:37
Crédito: Reprodução/Twitter Madureira EC
O Vasco encara, neste sábado, o primeiro de dois jogos contra o Madureira pela semifinal da Taça Rio. O torneio não tem valor competitivo para o Cruz-Maltino, mas está sendo tratado como uma possibilidade de preparação rumo à Série B do Campeonato Brasileiro.FICHA TÉCNICAMADUREIRA X VASCO
Data/Hora: 1/5/2021, às 15h15Local: Conselheiro Galvão, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: João Batista de ArrudaAssistentes: Diego Luiz Couto Barcelos e André Roberto Smith SilveiraOnde ver: Canais pay-per-view e tempo real do LANCE!
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
MADUREIRA (Técnico: Alfredo Sampaio)Felipe Lacerda, Rhuan, Mauricio, Edmário e Juninho; Feitosa, Rodrigo Yuri e Nivaldo; Natan, Sillas Gomes e Luiz Paulo.
Lesionado: Felipe Dias (lesão no joelho direito desde antes da temporada iniciar)Suspensos: Não há
VASCO (Técnico: Marcelo Cabo)Vanderlei, Cayo Tenório, Ernando, Leandro Castan e Zeca; Andrey e Galarza; Morato, Marquinhos Gabriel e Gabriel Pec; Cano.
Lesionados: MT, Vinícius e Talles MagnoSuspenso: Léo Matos (terceiro cartão amarelo)
PALPITESNa redação do LANCE!, 10% das pessoas acreditam em vitória do Madureira, outros 10% apostam no empate e 80% entendem que o Vasco é favorito.

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