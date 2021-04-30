Madureira x Vasco: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Crédito: Reprodução/Twitter Madureira EC

O Vasco encara, neste sábado, o primeiro de dois jogos contra o Madureira pela semifinal da Taça Rio. O torneio não tem valor competitivo para o Cruz-Maltino, mas está sendo tratado como uma possibilidade de preparação rumo à Série B do Campeonato Brasileiro.FICHA TÉCNICAMADUREIRA X VASCO

Data/Hora: 1/5/2021, às 15h15Local: Conselheiro Galvão, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: João Batista de ArrudaAssistentes: Diego Luiz Couto Barcelos e André Roberto Smith SilveiraOnde ver: Canais pay-per-view e tempo real do LANCE!

-> Confira a tabela do Campeonato Carioca

MADUREIRA (Técnico: Alfredo Sampaio)Felipe Lacerda, Rhuan, Mauricio, Edmário e Juninho; Feitosa, Rodrigo Yuri e Nivaldo; Natan, Sillas Gomes e Luiz Paulo.

Lesionado: Felipe Dias (lesão no joelho direito desde antes da temporada iniciar)Suspensos: Não há

VASCO (Técnico: Marcelo Cabo)Vanderlei, Cayo Tenório, Ernando, Leandro Castan e Zeca; Andrey e Galarza; Morato, Marquinhos Gabriel e Gabriel Pec; Cano.

Lesionados: MT, Vinícius e Talles MagnoSuspenso: Léo Matos (terceiro cartão amarelo)