Madureira x Vasco: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Campeonato Carioca

Pela quarta rodada do Campeonato Carioca, o Vasco encara o Madureira, fora de casa, neste domingo. O Tricolor Suburbano vem de derrota para o Botafogo, na última quinta-feira, e soma três pontos na competição. O Cruz-Maltino soma sete pontos e venceu o Boavista na última quarta-feira.O time de Zé Ricardo deverá ter alguns jogadores poupados. O próprio treinador explicou que Luis Cangá tem estreia bastante provável.

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No ano passado, os times se enfrentaram três vezes. Uma pela fase principal do Estadual e outras duas pela semifinal da Taça Rio: uma vitória para cada lado e um empate, mas o Vasco avançou para a final do torneio de consolação do Estadual.

FICHA TÉCNICAMADUREIRA X VASCO

Data e horário: 6/2/2021, às 15h30Local: Estádio Aniceto Moscoso (Conselheiro Galvão), no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Bruno Arleu de AraújoAssistentes: Michael Correia e Lilian da Silva Fernandes BrunoOnde assistir: Cariocão Play e tempo real do LANCE!

MADUREIRA (Técnico: Alfredo Sampaio)Dida; Rhuan Rodrigues, Mário Pierre, Edgar Silva e Feliphe Gabriel; Felipe Dias, Marino e Rafinha; Diogo Carlos, Pipico e Erick Pulga.

Desfalques: nenhum.

VASCO (Técnico: Zé Ricardo)Thiago Rodrigues; Weverton, Ulisses, Luis Cangá e Edimar; Yuri Lara (Matheus Barbosa) e Juninho; Bruno Nazario, Nene e Gabriel Pec; Getúlio (Raniel)

Desfalques: Vitinho, Weverton Jesus e Sarrafiore (lesionados)