Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Madureira x Vasco: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Campeonato Carioca
futebol

Madureira x Vasco: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Campeonato Carioca

Tricolor Suburbano busca a segunda vitória no Estadual, enquanto o Cruz-Maltino deverá poupar alguns titulares, mas tenta voltar ao topo da tabela...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 15:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2022 às 15:29
Pela quarta rodada do Campeonato Carioca, o Vasco encara o Madureira, fora de casa, neste domingo. O Tricolor Suburbano vem de derrota para o Botafogo, na última quinta-feira, e soma três pontos na competição. O Cruz-Maltino soma sete pontos e venceu o Boavista na última quarta-feira.O time de Zé Ricardo deverá ter alguns jogadores poupados. O próprio treinador explicou que Luis Cangá tem estreia bastante provável.
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
No ano passado, os times se enfrentaram três vezes. Uma pela fase principal do Estadual e outras duas pela semifinal da Taça Rio: uma vitória para cada lado e um empate, mas o Vasco avançou para a final do torneio de consolação do Estadual.
FICHA TÉCNICAMADUREIRA X VASCO
Data e horário: 6/2/2021, às 15h30Local: Estádio Aniceto Moscoso (Conselheiro Galvão), no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Bruno Arleu de AraújoAssistentes: Michael Correia e Lilian da Silva Fernandes BrunoOnde assistir: Cariocão Play e tempo real do LANCE!
MADUREIRA (Técnico: Alfredo Sampaio)Dida; Rhuan Rodrigues, Mário Pierre, Edgar Silva e Feliphe Gabriel; Felipe Dias, Marino e Rafinha; Diogo Carlos, Pipico e Erick Pulga.
Desfalques: nenhum.
VASCO (Técnico: Zé Ricardo)Thiago Rodrigues; Weverton, Ulisses, Luis Cangá e Edimar; Yuri Lara (Matheus Barbosa) e Juninho; Bruno Nazario, Nene e Gabriel Pec; Getúlio (Raniel)
Desfalques: Vitinho, Weverton Jesus e Sarrafiore (lesionados)
Crédito: VascoeMadureiraseenfrentaramtrêsvezesnatemporadapassada(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas surpreendentes com leguminosas para o dia a dia
Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados