Madureira x Vasco e Botafogo x Nova Iguaçu: confira datas e horários dos jogos das semifinais da Taça Rio

Vasco e Botafogo não conseguiram se classificar às semifinais do Campeonato Carioca, mas já têm compromisso marcado. Por terem ficado entre a quinta e a oitava posição, os rivais vão disputar a Taça Rio, e os jogos têm data e horário definidos. Confira:Madureira (8º) x Vasco (5º):Ida: 1/5. às 15h15, em Conselheiro GalvãoVolta: 8/5, às 16h, em São Januário