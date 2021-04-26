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Madureira x Vasco e Botafogo x Nova Iguaçu: confira datas e horários dos jogos das semifinais da Taça Rio

Pelo formato da competição, o turno tem pouco valor competitivo, mas servirá de preparação para o Glorioso e para o Cruz-Maltino se ajustarem rumo à Série B...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 16:44

LanceNet

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Publicado em 

26 abr 2021 às 16:44
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Vasco e Botafogo não conseguiram se classificar às semifinais do Campeonato Carioca, mas já têm compromisso marcado. Por terem ficado entre a quinta e a oitava posição, os rivais vão disputar a Taça Rio, e os jogos têm data e horário definidos. Confira:Madureira (8º) x Vasco (5º):Ida: 1/5. às 15h15, em Conselheiro GalvãoVolta: 8/5, às 16h, em São Januário
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Botafogo (7º) x Nova Iguaçu (6º):Ida: 2/5, às 18h, no Nilton SantosVolta: 9/5, às 18h, local a definir

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