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futebol

Macaé x Fluminense: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Tricolor tenta ficar mais próximo do G4 do Campeonato Carioca, quanto o Leão Praiano quer reagir e sair da lanterna da competição...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 18:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2021 às 18:39
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C
Faltando pouco para o término da Taça Guanabara, o Fluminense precisa voltar aos trilhos para sonhar com uma vaga na fase final do Campeonato Carioca. Nesta terça-feira, a equipe entra em campo novamente, desta vez encarando o Macaé, último colocado com apenas um ponto conquistado. A partida é válida pela oitava rodada do Estadual e será no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.
> Nome, posição, idade e data final: confira os tempos de contrato do elenco do Fluminense
Lanterna da competição, o Macaé terá a estreia do novo treinador nesta noite. Dário Lourenço foi anunciado pelo clube, que demitiu Charles de Almeida após a derrota para o Nova Iguaçu. OLeão Praiano perdeu seis das sete partidas disputadas até o momento, empatando apenas com o Boavista. Com um ponto, a equipe começa a se distanciar de Bangu, 11º, com cinco, e Resende, 10º, com oito.
Pelo lado do Fluminense, a boa notícia é a volta de Luccas Claro, que deve fazer sua estreia na temporada. O jogador vinha em transição, mas treinou nos últimos dias com o grupo. Quem permanece fora é Matheus Ferraz. O técnico Roger Machado deve ter todo o restante do elenco à disposição para se recuperar dos últimos jogos com uma derrota e um empate. O Tricolor é o sexto colocado, com 10 pontos.
Veja a tabela do Campeonato Carioca
FICHA TÉCNICAMACAÉ X FLUMINENSE
Data/Hora: 06/04/2021, às 21h35Local: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)Árbitro: Philip Georg BennettAssistentes: Daniel do Espírito Santo Parro e Andréa Izaura Maffra Marcelino de SáOnde ver: Record, Facebook, pay-per-view e tempo real do LANCE!MACAÉ (Técnico: Dário Lourenço)Jonathan; Pedro, Álvaro, Barba, Fábio (Edinho); Taira (Patrick), Ronan, Marquinho, Wagner Carioca, Rossales e Lopeu.
Desfalques: WallacerPendurados: Patrick e RafaelSuspensos: Dante
FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nenê; Lucca (Wellington ou Gabriel Teixeira), Fred e Luiz Henrique.
Desfalques: Matheus Ferraz e Luan FreitasPendurados: Gabriel TeixeiraSuspensos: Ninguém
Palpites: Na redação do LANCE!, 100% das pessoas apostam na vitória do Fluminense.

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