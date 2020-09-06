Lyon avalia possibilidade de contratar o zagueiro Umtiti, do Barça

O Lyon, semifinalista da última Liga dos Campeões, avalia a possibilidade de contratar o zagueiro Samuel Umtiti. Aos 26 anos, o defensor está no Barcelona desde 2016, mas é cria do time francês. A informação é do diário espanhol 'Sport'.A publicação afirma que Umtiti é um dos jogadores fora dos planos de Ronald Koeman, novo técnico do Barça - o que abre caminho para a tentativa do Lyon. Em entrevista ao canal de televisão 'Téléfoot', Rudi García, técnico do Lyon, afirmou que havia analisado a possibilidade com Juninho Pernambucano, diretor esportivo do clube, visto que os franceses buscam um zagueiro para a próxima temporada.
No entanto, o Lyon vê a situação com cautela devido ao alto salário de Umtiti no Barcelona - o que pode tornar o panorama complicado para os franceses. Na entrevista, Rudi García foi enfático ao dizer que o zagueiro seria uma boa contratação, mas fez ressalvas:
- Umtiti é um grande defensor, mas não sei se essa operação é possível economicamente. Eu gostaria, mas não sei se é factível - afirmou Rudi.