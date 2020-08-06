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futebol

Luxemburgo vê Iván Angulo 'meio assustado' com estreia na decisão

Atacante colombiano fez a primeira partida como profissional pelo Palmeiras no jogo de ida da final do Paulistão. Angulo entrou nos minutos finais no lugar de Rony, em Itaquera...

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 11:00

LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2020 às 11:00
Crédito: Angulo em ação pela primeira vez como profissional com a camisa do Palmeiras (Cesar Greco/Agência Palmeiras
Há dez dias o atacante Iván Angulo estava emprestado ao Cruzeiro e em campo pelo Campeonato Mineiro. Pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo, o colombiano retornou ao Palmeiras e fez a estreia como profissional no empate sem gols contra o Corinthians, no jogo de ida de final do Paulistão.
Ele entrou nos minutos finais em lugar de Rony. Luxemburgo comentou a estreia do garoto de 21 anos pelo Alviverde:
- Angulo é muito menino, já estreou na decisão. Meio que se assustou, mas é normal. Queria manter a velocidade. Rony cansou, mas não queria botar o time para trás. Queria velocidade para manter o Fagner ali. Ficamos com qualidade e velocidade.
Sem Gabriel Verón, machucado, Angulo segue como opção para o jogo da volta, sábado (8) no Allianz Parque. O treinador palmeirense ainda conta com Wesley, atleta revelado nas categorias de base, caso queira outra opção para o ataque que jogue pelos lados.

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