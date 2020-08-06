Luxemburgo vê Iván Angulo 'meio assustado' com estreia na decisão

Crédito: Angulo em ação pela primeira vez como profissional com a camisa do Palmeiras (Cesar Greco/Agência Palmeiras

Há dez dias o atacante Iván Angulo estava emprestado ao Cruzeiro e em campo pelo Campeonato Mineiro. Pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo, o colombiano retornou ao Palmeiras e fez a estreia como profissional no empate sem gols contra o Corinthians, no jogo de ida de final do Paulistão.

Ele entrou nos minutos finais em lugar de Rony. Luxemburgo comentou a estreia do garoto de 21 anos pelo Alviverde:

- Angulo é muito menino, já estreou na decisão. Meio que se assustou, mas é normal. Queria manter a velocidade. Rony cansou, mas não queria botar o time para trás. Queria velocidade para manter o Fagner ali. Ficamos com qualidade e velocidade.