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Luxemburgo sobre Rony: 'Vai encontrar o momento dele'

Atacante entrou no segundo tempo do empate contra o Flamengo e treinador avisou que precisou 'puxar o freio de mão' depois do jogador não corresponder entre os titulares...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 10:00

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 10:00
Crédito: Rony entrou na segunda etapa do empate entre Palmeiras e Flamengo, no Allianz Parque (Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras entrou em campo contra o Flamengo neste domingo (27) e, após mais uma apresentação abaixo do esperado, empatou com a equipe carioca, sendo esta a 21ª partida do atacante Rony pela equipe. Após o confronto, o treinador Vanderlei Luxemburgo comentou sobre a utilização do jogador:
- A gente não quer perdê-lo, então trabalhamos com calma. A insistência é complicada, então a gente tirou e colocou. Na Bolívia ele foi bem, contra o Grêmio não, então puxei o freio de mão com ele de novo. Ele tem talento e hoje já entrou melhor, criando algumas situações. Eu falo pro torcedor que ele é um jogador que nós temos e confiamos, então acho que o apoio ajuda bastante.Além disso, o técnico campeão paulista mostrou-se otimista em relação à evolução do atleta:
- O Rony fez uma temporada muito boa no Atlhetico, mas no Palmeiras a cobrança a é diferente e ele tá se adaptando. Acho que ele vai encontrar o melhor momento dele. Tem que ter calma pra deixar ele jogar, senão a gente puxa o freio de mão e negocia com ele o tempo que ele tem que jogar e a entrada dele nos jogos.
Rony chegou ao Palmeiras em 2020, após ser o principal assistente do Athletico na temporada passada, custando cerca de R$ 28 milhões aos cofres alviverdes. O atleta, porém, ainda não correspondeu às expectativas geradas com a sua chegada, contabilizando três assistências e nenhum gol com as cores do maior campeão nacional.
O Verdão entra em campo novamente na próxima quarta-feira (30) às 19h15 (de Brasília), contra o Bolívar, no Allianz Parque, pela Libertadores.

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