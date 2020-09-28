Luxemburgo sobre Rony: 'Vai encontrar o momento dele'

Crédito: Rony entrou na segunda etapa do empate entre Palmeiras e Flamengo, no Allianz Parque (Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras entrou em campo contra o Flamengo neste domingo (27) e, após mais uma apresentação abaixo do esperado, empatou com a equipe carioca, sendo esta a 21ª partida do atacante Rony pela equipe. Após o confronto, o treinador Vanderlei Luxemburgo comentou sobre a utilização do jogador:

- A gente não quer perdê-lo, então trabalhamos com calma. A insistência é complicada, então a gente tirou e colocou. Na Bolívia ele foi bem, contra o Grêmio não, então puxei o freio de mão com ele de novo. Ele tem talento e hoje já entrou melhor, criando algumas situações. Eu falo pro torcedor que ele é um jogador que nós temos e confiamos, então acho que o apoio ajuda bastante.Além disso, o técnico campeão paulista mostrou-se otimista em relação à evolução do atleta:

- O Rony fez uma temporada muito boa no Atlhetico, mas no Palmeiras a cobrança a é diferente e ele tá se adaptando. Acho que ele vai encontrar o melhor momento dele. Tem que ter calma pra deixar ele jogar, senão a gente puxa o freio de mão e negocia com ele o tempo que ele tem que jogar e a entrada dele nos jogos.

Rony chegou ao Palmeiras em 2020, após ser o principal assistente do Athletico na temporada passada, custando cerca de R$ 28 milhões aos cofres alviverdes. O atleta, porém, ainda não correspondeu às expectativas geradas com a sua chegada, contabilizando três assistências e nenhum gol com as cores do maior campeão nacional.