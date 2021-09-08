Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Luxemburgo diz que gramado da Arena do Jacaré está melhor e pede apoio da torcida contra a Ponte
futebol

Luxemburgo diz que gramado da Arena do Jacaré está melhor e pede apoio da torcida contra a Ponte

O técnico da Raposa quer aproveitar o efeito psicológico...

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 17:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 set 2021 às 17:49
Vanderlei Luxemburgo pede o apoio do torcedor do Cruzeiro para o duelo contra a Ponte Preta, no sábado, 11 de setembro, na Arena do Jacaré, pela 23ª rodada da Série B. O treinador acredita em um efeito positivo para a equipe após o empate por 1 a 1 com o Goiás. A Raposa, que empatou 11 vezes em 22 jogos, não pode ter mais tropeços se ainda quiser pensar em retorno à Série A. Por isso, Luxa quer que a China Azul seja o “centroavante” cruzeirense diante da Macaca na Arena do Jacaré. O time azul está na 14ª posição, com 26 pontos. E por falar no estádio, que foi escolhido para receber o time mineiro, o comandante do Cruzeiro comentou sobre o estado do gramado, que melhorou o seu estado na visão do técnico. A Arena do Jacaré receberá jogos do time celeste até que Belo Horizonte volte a liberar a presença de público nos estádios. O Cruzeiro conseguiu estender a liminar que o permite atuar com torcida para outras cidades além da capital mineira. Confira no vídeo a declaração de Luxa sobre o próximo confronto da Raposa. A Raposa vai receber a Ponte Preta no sábado, 11 de setembro, com a presença de público-(Divulgação/Arena do Jacaré)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bruno Schmidt e seu tio Oscar Schmidt
Bruno Schmidt, sobrinho de Oscar, lamenta sua morte por meio das redes sociais
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Hyundai Palisade 2025
Promoções em concessionárias no ES com taxa zero e bônus de até R$ 55 mil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados