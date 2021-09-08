Luxemburgo diz que gramado da Arena do Jacaré está melhor e pede apoio da torcida contra a Ponte

Vanderlei Luxemburgo pede o apoio do torcedor do Cruzeiro para o duelo contra a Ponte Preta, no sábado, 11 de setembro, na Arena do Jacaré, pela 23ª rodada da Série B. O treinador acredita em um efeito positivo para a equipe após o empate por 1 a 1 com o Goiás. A Raposa, que empatou 11 vezes em 22 jogos, não pode ter mais tropeços se ainda quiser pensar em retorno à Série A. Por isso, Luxa quer que a China Azul seja o “centroavante” cruzeirense diante da Macaca na Arena do Jacaré. O time azul está na 14ª posição, com 26 pontos. E por falar no estádio, que foi escolhido para receber o time mineiro, o comandante do Cruzeiro comentou sobre o estado do gramado, que melhorou o seu estado na visão do técnico. A Arena do Jacaré receberá jogos do time celeste até que Belo Horizonte volte a liberar a presença de público nos estádios. O Cruzeiro conseguiu estender a liminar que o permite atuar com torcida para outras cidades além da capital mineira. Confira no vídeo a declaração de Luxa sobre o próximo confronto da Raposa. A Raposa vai receber a Ponte Preta no sábado, 11 de setembro, com a presença de público-(Divulgação/Arena do Jacaré)