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futebol

Luxa exalta Weverton: 'Se não defende aquela estamos roubados'

Vanderlei Luxemburgo reconheceu boa atuação do goleiro palmeirense no empate sem gols contra o Corinthians, no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista...

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 00:40

LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2020 às 00:40
Crédito: Weverton foi o destaque do Palmeiras na primeira final do Paulistão (Cesar Greco/Agência Palmeiras
O goleiro Weverton foi o principal nome do Palmeiras no empate sem gols diante do Corinthians, na Arena, na primeira final do Campeonato Paulista.
Com duas boas defesas no primeiro tempo, em chutes de Ramiro e Mateus Vital, o arqueiro recebeu elogios de Vanderlei Luxemburgo, na coletiva:
- Goleiro de time grande é o que defende a bola que perigosa. Pode ser uma só, mas se não defender aquela estamos roubados. Goleiro de time grande aparece em momento difícil. Fez defesas boas. É um goleiro de nível, está crescendo bastante.
Sem a presença de Felipe Melo, machucado, Weverton ganhou a braçadeira de capitão no jogo de ida.

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