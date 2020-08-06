Luxa exalta Weverton: 'Se não defende aquela estamos roubados'

O goleiro Weverton foi o principal nome do Palmeiras no empate sem gols diante do Corinthians, na Arena, na primeira final do Campeonato Paulista.
Com duas boas defesas no primeiro tempo, em chutes de Ramiro e Mateus Vital, o arqueiro recebeu elogios de Vanderlei Luxemburgo, na coletiva:
- Goleiro de time grande é o que defende a bola que perigosa. Pode ser uma só, mas se não defender aquela estamos roubados. Goleiro de time grande aparece em momento difícil. Fez defesas boas. É um goleiro de nível, está crescendo bastante.
Sem a presença de Felipe Melo, machucado, Weverton ganhou a braçadeira de capitão no jogo de ida.