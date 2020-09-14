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Luxa confirma Luiz Adriano em viagem para jogo na Libertadores

Poupado no empate por 2 a 2 contra o Sport, pelo Brasileirão, atacante viajará com o grupo para o retorno do torneio continental; Felipe Melo fica em São Paulo...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 22:34

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2020 às 22:34
Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras
Luiz Adriano não esteve nem no banco de reservas neste domingo para a partida contra o Sport, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma mialgia na coxa esquerda, ele foi poupado do confronto, mas viaja para a Bolívia e estará à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo para o jogo contra o Bolívar, na próxima quarta-feira, às 21h30.
- Luiz Adriano viaja (para a Bolívia), porque está liberado – iniciou o treinador em coletiva de imprensa após o jogo deste domingo. Ele ainda falou sobre a situação do zagueiro Felipe Melo, que esteve no banco de reservas:
- Felipe Melo ficou dois meses afastado, está na transição, indo para treinamento. Trouxe ele para cá para ele começar a viver ambiente de jogo novamente, porque a presença dele, ele esta no vestiário, no banco, se envolvendo com a partida. Mas ele não vai para a Bolívia, porque vou treiná-lo durante a semana e temos jogos difíceis na sequência. Já foi falado para ele. Na quarta-feira tem um jogo-treino marcado com o juniores para ele poder treinar. Fica preparado para o final de semana (contra o Grêmio) – disse.O Palmeiras empatou neste domingo com o Sport por 2 a 2 e teve Zé Rafael expulso no início da segunda etapa. Com o resultado, a equipe perdeu a chance de alcançar a segunda colocação na tabela. Já na Libertadores, o jogo acontece na quarta-feira, e o Verdão é o primeiro do grupo B, com seis pontos conquistados.

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