Luiz Henrique, joia do São Paulo, veste a camisa 10, dá assistência e faz boas atuações pela Seleção sub-17

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Um dos destaques das categorias de base São Paulo, o atacante Luiz Henrique teve grande performance em sua primeira convocação para a Seleção Brasileira sub-17. Camisa 10 da Seleção, o atleta foi importante nas duas partidas disputadas contra o ParaguaiCONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

No primeiro amistoso, o atleta são-paulino deu assistência para o gol de Andrey na vitória por 3 a 0. Já na segunda partida, que terminou na vitória por 3 a 1, Luiz vestiu a camisa 10 da Seleção e teve atuação de destaque.

O jovem falou sobre a sensação de defender a Seleção pela primeira vez na categoria sub-17 e sobre o seu desempenho.

- Foi uma experiência incrível vestir a camisa da Seleção, que sempre foi meu sonho. Saio deste período muito satisfeito com meu desempenho e espero ser lembrado mais vezes. Agradeço aos jogadores e comissão por esses dois jogos, ainda mais com duas vitórias - afirmou Luiz.Com atuações de destaque na equipe sub-17 do Tricolor paulista, o atacante já foi chamado para os jogos do sub-20 com o técnico Alex de Souza. Nessas partidas, o jogador chegou a, inclusive, fazer gols.