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Luiz Henrique faz jogo de número 50 com a camisa do Fluminense: 'Fico muito feliz de completar essa marca'

Jovem atacante, de 20 anos, deu assistência para o gol que decidiu o Fla-Flu deste domingo. Ele também destacou que a equipe iniciará dois mata-matas decisivos ainda neste mês...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 15:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jul 2021 às 15:46
Crédito: Lucas Merçon/FFC
A vitória do Fluminense sobre o Flamengo, na Neo Química Arena por 1 a 0 foi marcante para dois jogadores da base Tricolor. André marcou o seu primeiro gol como profissional e Luiz Henrique fez seu jogo de número 50. Para coroar essa momento marcante, o atacante deu a assistência decisiva, que definiu a partida.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
O atacante voltou a receber uma oportunidade do técnico Roger Machado e teve uma boa atuação no clássico. O jogador falou sobre essa marca importante, que completou neste domingo, aos 20 anos, e relembrou que o Fluminense terá pela frente dois mata-matas essenciais para a sequência da temporada na na Libertadores e na Copa do Brasil.
+ ATUAÇÕES: André resolve para o Fluminense e marca gol da vitória
– Fico muito feliz de completar essa marca, parece que foi ontem o primeiro jogo. A gente sempre quer estar jogando, mas o mais importante é ajudar o Fluminense. E é isso que a gente quer continuar fazendo, temos duas oitavas de final para disputar, além dos pontos corridos – disse o jovem atacante ao site oficial do clube.
+ Fluminense não joga bem, mas aposta em superação e vence o clássico
Com o triunfo, o Tricolor subiu quatro posições e agora soma 13 pontos. O próximo compromisso será na quarta-feira diante do Ceará, às 21h30 ,em São Januário, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória, o time comandado por Roger Machado pode entrar no G6 da competição.

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