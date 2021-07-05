Luiz Henrique faz jogo de número 50 com a camisa do Fluminense: 'Fico muito feliz de completar essa marca'

Crédito: Lucas Merçon/FFC

A vitória do Fluminense sobre o Flamengo, na Neo Química Arena por 1 a 0 foi marcante para dois jogadores da base Tricolor. André marcou o seu primeiro gol como profissional e Luiz Henrique fez seu jogo de número 50. Para coroar essa momento marcante, o atacante deu a assistência decisiva, que definiu a partida.

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O atacante voltou a receber uma oportunidade do técnico Roger Machado e teve uma boa atuação no clássico. O jogador falou sobre essa marca importante, que completou neste domingo, aos 20 anos, e relembrou que o Fluminense terá pela frente dois mata-matas essenciais para a sequência da temporada na na Libertadores e na Copa do Brasil.

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– Fico muito feliz de completar essa marca, parece que foi ontem o primeiro jogo. A gente sempre quer estar jogando, mas o mais importante é ajudar o Fluminense. E é isso que a gente quer continuar fazendo, temos duas oitavas de final para disputar, além dos pontos corridos – disse o jovem atacante ao site oficial do clube.

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