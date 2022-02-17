Luiz Henrique, do Fluminense, promove rifa para ajudar a população de Petrópolis

Natural de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, o atacante Luiz Henrique, do Fluminense, está promovendo uma rifa nas redes sociais para ajudar a população local. Na última terça-feira, a cidade foi atingida por fortes chuvas. Até às 15h desta quinta o número de mortos chegou a 106 e mais 134 pessoas estão desaparecidas.A rifa tem o valor de R$5 e o vencedor ganhará uma camisa autografada pelo jogador. Ele está fazendo a ação em parceria com o empresário. A chave para o Pix é o e-mail: [email protected]. Mais informações podem ser obtidas nos números (24) 98123-1303 ou (24) 98125-7032. O sorteio será realizado na sexta-feira ao vivo no Instagram @johngoleiros. Para participar é só fazer o Pix e enviar o comprovante.
Depois do temporal, o Centro da cidade ficou inundado e os corpos apareceram depois que o nível do rio desceu. Houve ainda um deslizamento no Morro da Oficina, no bairro Alto da Serra, com, pelo menos 80 casas atingidas. A chuva também provocou queda de barreiras em diferentes pontos.
O Fluminense também disponibilizou as sedes de Laranjeiras (Rua Álvaro Chaves, 41) e o CT da base em Xerém (Rua Doutor Sabino Árias, 859) para a doação de mantimentos para a cidade. O clube recebe alimentos não perecíveis, água mineral, roupas, cobertores e produtos de higiene pessoal.