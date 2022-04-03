Luiz Henrique destaca merecimento do Fluminense em título do Carioca e revela: 'Sempre esperei por isso'

O Fluminense é o campeão do Carioca 2022. Após vencer o Flamengo por 3 a 1, no placar acumulado, o Tricolor conquistou o estadual no Maracanã. Luiz Henrique, que era dúvida para a partida, destacou a felicidade de entrar em campo na decisão e agradeceu ao departamento médico do clube, que se empenhou para torná-lo apto para o duelo.- Estou muito feliz. Tenho que agradecer ao departamento médico todo, Filé, Felipe e Caio, eles lutaram muito para me colocar nessa final. Eu estava agoniado já, mas graças a Deus entrei em campo, fomos campeões. Vamos comemorar. Enquanto estava no banco de reservas, o atacante acompanhou a torcida nas músicas de apoio. O Moleque de Xerém revelou que já estava feliz mesmo sem atuar na partida, mas que a substituição foi uma grata surpresa.