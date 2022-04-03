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  • Luiz Henrique destaca merecimento do Fluminense em título do Carioca e revela: 'Sempre esperei por isso'
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Luiz Henrique destaca merecimento do Fluminense em título do Carioca e revela: 'Sempre esperei por isso'

Atacante estava lesionado desde o jogo de ida contra o Olimpia, mas retornou para a decisão entre Fluminense e Flamengo...

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 21:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 abr 2022 às 21:02
O Fluminense é o campeão do Carioca 2022. Após vencer o Flamengo por 3 a 1, no placar acumulado, o Tricolor conquistou o estadual no Maracanã. Luiz Henrique, que era dúvida para a partida, destacou a felicidade de entrar em campo na decisão e agradeceu ao departamento médico do clube, que se empenhou para torná-lo apto para o duelo.- Estou muito feliz. Tenho que agradecer ao departamento médico todo, Filé, Felipe e Caio, eles lutaram muito para me colocar nessa final. Eu estava agoniado já, mas graças a Deus entrei em campo, fomos campeões. Vamos comemorar. Enquanto estava no banco de reservas, o atacante acompanhou a torcida nas músicas de apoio. O Moleque de Xerém revelou que já estava feliz mesmo sem atuar na partida, mas que a substituição foi uma grata surpresa.
- Estava muito feliz. Esse momento de final, com o Maracanã lotado, sempre esperei isso. Queria muito entrar, quando o Abel me chamou fiquei super feliz e dei o meu máximo. O time saiu vitorioso e campeão porque merecia muito.
Crédito: LuizHenriqueatuouemdecisãoquedeuaoFluminenseotítulodoCarioca(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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