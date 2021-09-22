Luiz Henrique cresce e lidera estatísticas em briga do Fluminense por vaga na Libertadores

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

O Fluminense vem fazendo uma temporada irregular e empatou com o Cuiabá em 2 a 2 após sair na frente, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, mesmo que o time ainda não tenha conseguido mostrar equilíbrio, um jogador está vivendo uma boa fase. O atacante Luiz Henrique passou por altos e baixos ao longo dos últimos meses, mas marcou em três dos últimos quatro jogos e ganhou ainda mais a confiança do técnico Marcão.

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Titular no início da temporada, Luiz Henrique perdeu espaço ao lado de Kayky com a asceção de Caio Paulista e Gabriel Teixeira. Depois de uma queda técnica, ele chegou a ser barrado da lista de relacionados no duelo com o Athletico-PR, quando o Flu foi goleado por 4 a 1 em Volta Redonda.

Se uma das críticas com o jovem era a tomada de decisão, os jogos recentes mostram que houve evolução. Segundo o "SofaScore", o atacante deu cinco chutes nas últimas quatro partidas, sendo quatro no alvo, com três gols marcados. Ele acertou 67% dos dribles e precisou de 99 minutos para marcar, se tornando o terceiro atleta do elenco com mais participações em gols na temporada.

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