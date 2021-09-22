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Luiz Henrique cresce e lidera estatísticas em briga do Fluminense por vaga na Libertadores

Após perder espaço no início da temporada, Luiz Henrique retornou ao time principal e é o terceiro jogador do elenco com mais participação em gols...
LanceNet

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Publicado em 

22 set 2021 às 06:00

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 06:00

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Fluminense vem fazendo uma temporada irregular e empatou com o Cuiabá em 2 a 2 após sair na frente, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, mesmo que o time ainda não tenha conseguido mostrar equilíbrio, um jogador está vivendo uma boa fase. O atacante Luiz Henrique passou por altos e baixos ao longo dos últimos meses, mas marcou em três dos últimos quatro jogos e ganhou ainda mais a confiança do técnico Marcão.
+ ATUAÇÕES: Luiz Henrique marca e se destaca em empate do Fluminense; Samuel Xavier compromete resultado
Titular no início da temporada, Luiz Henrique perdeu espaço ao lado de Kayky com a asceção de Caio Paulista e Gabriel Teixeira. Depois de uma queda técnica, ele chegou a ser barrado da lista de relacionados no duelo com o Athletico-PR, quando o Flu foi goleado por 4 a 1 em Volta Redonda.
Se uma das críticas com o jovem era a tomada de decisão, os jogos recentes mostram que houve evolução. Segundo o "SofaScore", o atacante deu cinco chutes nas últimas quatro partidas, sendo quatro no alvo, com três gols marcados. Ele acertou 67% dos dribles e precisou de 99 minutos para marcar, se tornando o terceiro atleta do elenco com mais participações em gols na temporada.
Veja a tabela do Brasileirão
Além disso, de acordo com o "Footstats", no Brasileirão, Luiz Henrique lidera o Fluminense em participações diretas em gols (4), foi quem mais balançou a rede (3), deu mais dribles (22) e finalizações (19). Ele ainda é o terceiro em faltas sofridas (22) e em desarmes (35). Luiz Henrique, que está no Fluminense desde os 11 anos de idade, é só mais um dos jovens de Xerém que são importantes para a equipe na temporada. Além dele, André também ganhou protagonismo ao longo dos últimos jogos com Marcão, assim como o já titular Martinelli.

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