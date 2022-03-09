Luiz Gomes: 'Proposta do Palmeiras por Pedro bota pressão em Paulo Sousa'

Pedro vive uma situação curiosa. Ídolo da torcida do Flamengo, listado por Tite entre os convocáveis para os últimos jogos das Eliminatórias da Copa contra Chile e Bolívia, alvo de uma investida milionária do Palmeiras, continua amargando o banco de reservas. Entra técnico sai técnico e a situação continua a mesma. Com Paulo Sousa, é verdade, tem tido mais oportunidades. Mas será o suficiente para quem tem fome de bola e planos ambiciosos na carreira?É claro que não. Pedro não está feliz. Já não comemora seus gols com a mesma euforia de antes, entra e sai de campo – como quando foi substituído contra o Resende, com um semblante fechado, não de quem está irritado, mas de quem está simplesmente triste Mas, apesar disso tudo, enfrenta a situação com um profissionalismo raro, não reclama pelo menos em público e mesmo diante do interesse do Palmeiras continua calado e concentrado na bola. O atacante formado nas Laranjeiras chegou ao Flamengo em 2020, emprestado pela Fiorentina depois de uma temporada sem muito brilho em terras Italianas. Marcou logo na estreia, num jogo contra o Resende pelo campeonato Carioca. E foi conquistando a torcida com gols importantes, sempre substituindo Gabigol quando o camisa 9 era poupado ou enfrentava contusões. Tornou-se uma espécie de 12º titular e, mesmo sem ser dono da vaga marcou 44 goles e deu 10 assistência em 107 jogos disputados. Acabou comprado em definitivo por 14 milhões de dólares.Afinal, faz sentido Pedro continuar no banco? As alegações de que Pedro e Gabriel não podem jogar juntos é uma falácia. Lembra aquela afirmação de que corria antes da Copa de 70 de que Pelé e Tostão não poderiam jogar juntos – e todos nós sabemos como foi o final dessa história. Mesmo no Flamengo muito chegou-se a discutir que Arrascaeta e Everton Ribeiro também não poderiam jogar juntos – e os dois formaram ao lado Bruno Henrique e Gabigol o quadrado mágico da histórica campanha de 2019.