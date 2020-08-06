Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Luiz Flávio de Oliveira apita Palmeiras e Corinthians, no Allianz

Federação Paulista de Futebol definiu escolha do árbitro na tarde desta quinta-feira (6). Luiz apitou quartas de final entre Palmeiras e Santo André, também no Allianz Parque...
06 ago 2020 às 15:16

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 15:16

Crédito: Ricardo Rímoli/ LANCE!
A Federação Paulista de Futebol escolheu Luiz Flávio de Oliveira para apitar o segundo jogo da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Corinthians, neste sábado (8), às 16h30 no Allianz Parque.
Luiz Flávio apitará pela quinta vez no Allianz. Com ele como árbitro o Verdão venceu três vezes e perdeu somente uma, justamente para o Corinthians, por 1 a 0, no ano passado. Ele será auxiliado por Marcelo Van Gasse e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa.
Na ocasião, ele expulsou o atacante Deyverson por cuspir no volante Richard.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados