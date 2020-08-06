Luiz Flávio de Oliveira apita Palmeiras e Corinthians, no Allianz

A Federação Paulista de Futebol escolheu Luiz Flávio de Oliveira para apitar o segundo jogo da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Corinthians, neste sábado (8), às 16h30 no Allianz Parque.
Luiz Flávio apitará pela quinta vez no Allianz. Com ele como árbitro o Verdão venceu três vezes e perdeu somente uma, justamente para o Corinthians, por 1 a 0, no ano passado. Ele será auxiliado por Marcelo Van Gasse e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa.
Na ocasião, ele expulsou o atacante Deyverson por cuspir no volante Richard.