Luiz Felipe tem tendinite e vira dúvida contra o Fluminense

O zagueiro Luiz Felipe pode ser mais um desfalque do Santos para a partida desta quinta-feira, às 19 horas, diante do Fluminense, no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.O jogador foi substituído no intervalo da partida contra o Juventude, no sábado, na Vila Belmiro, e um exame realizado nesta segunda-feira apontou uma tendinite na coxa direita do zagueiro. Luiz Felipe iniciou um trabalho de reforço muscular e é dúvida para o jogo de quinta.

Com a dúvida do camisa 2 santista, e também com a ausência de Luan Peres, suspenso, o técnico Fernando Diniz tem para o duelo da próxima quinta-feira, contra o Fluminense, Danilo Boza, recém-contratado, Robson Reis e Kaiky, que começou a temporada como titular do Santos.Luiz Felipe ganhou a vaga no time na partida contra o Cianorte, fora de casa, pela Copa do Brasil. De lá para cá, foi titular em quatro jogos seguidos e ganhou elogios em suas atuações. O Peixe sofreu apenas um gol nesses jogos.