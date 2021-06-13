Luiz Felipe sente desconforto na coxa e pode desfalcar o Santos

O zagueiro Luiz Felipe foi substituído no intervalo do jogo deste sábado, diante do Juventude, na Vila Belmiro, com um leve desconforto muscular na coxa direita. O jogador vai ser reavaliado pelos médicos do clube na reapresentação do elenco, nesta segunda-feira, e pode desfalcar o Santos na partida contra o Fluminense, na quinta.Luiz Felipe assumiu a titularidade da equipe na primeira partida contra o Cianorte pela terceira fase da Copa do Brasil. Nos últimos quatro jogos com ele, o time teve três vitórias e um empate e sofreu apenas um gol, na vitória por 3 a 1 sobre o Ceará.