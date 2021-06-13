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futebol

Luiz Felipe sente desconforto na coxa e pode desfalcar o Santos

Zagueiro será reavaliado na reapresentação do elenco nesta segunda-feira...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2021 às 12:38

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 12:38

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O zagueiro Luiz Felipe foi substituído no intervalo do jogo deste sábado, diante do Juventude, na Vila Belmiro, com um leve desconforto muscular na coxa direita. O jogador vai ser reavaliado pelos médicos do clube na reapresentação do elenco, nesta segunda-feira, e pode desfalcar o Santos na partida contra o Fluminense, na quinta.Luiz Felipe assumiu a titularidade da equipe na primeira partida contra o Cianorte pela terceira fase da Copa do Brasil. Nos últimos quatro jogos com ele, o time teve três vitórias e um empate e sofreu apenas um gol, na vitória por 3 a 1 sobre o Ceará.
A possível ausência de Luiz Felipe pode ser mais uma dor de cabeça para o técnico Fernando Diniz. O treinador já não poderá contar na partida da próxima quinta com o também zagueiro Luan Peres, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo contra o Juventude.Em compensação, o atacante Lucas Braga, que teve uma lesão muscular de grau 1 na primeira partida contra o Cianorte, deve ficar à disposição do treinador para o jogo contra o Fluminense.

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