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Luiz Felipe sente desconforto e pode ser problema para os próximos jogos do Santos

Zagueiro foi substituído no intervalo da vitória sobre a Chapecoense e será examinado nesta segunda. Peixe já não conta com o zagueiro Danilo Boza, também lesionado...

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 21:04

LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2021 às 21:04
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O zagueiro Luiz Felipe sentiu um desconforto no músculo adutor da perna esquerda no primeiro tempo da vitória do Santos por 1 a 0 sobre a Chapecoense, neste domingo, e pode ser problema para o Santos na Copa do Brasil e nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro.
O jogador foi substituído no intervalo da partida pelo garoto Wagner Leonardo, que fez sua reestreia pelo Peixe após voltar de empréstimo do Náutico, e será avaliado pelo departamento médico do Santos nesta segunda-feira.Em caso de lesão, o jogador pode desfalcar o Santos na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil diante da Juazeirense, na próxima quinta-feira, na Bahia, e também no clássico do próximo domingo, diante do Corinthians, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.
Luiz Felipe não é o único problema entre os zagueiros para o técnico Fernando Diniz. Danilo Boza sentiu o músculo posterior da coxa esquerda no treinamento da última sexta-feira e nem viajou para Chapecó. Ele também será avaliado pelo departamento médico no início da semana.
Depois de vender Lucas Veríssimo e Luan Peres neste ano e com os problemas de Danilo Boza e Luiz Felipe, o Peixe pode ter apenas os garotos Kaiky, Wagner Leonardo e Robson Reis à disposição para os próximos jogos.

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