Luiz Felipe sente desconforto e pode ser problema para os próximos jogos do Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O zagueiro Luiz Felipe sentiu um desconforto no músculo adutor da perna esquerda no primeiro tempo da vitória do Santos por 1 a 0 sobre a Chapecoense, neste domingo, e pode ser problema para o Santos na Copa do Brasil e nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro.

O jogador foi substituído no intervalo da partida pelo garoto Wagner Leonardo, que fez sua reestreia pelo Peixe após voltar de empréstimo do Náutico, e será avaliado pelo departamento médico do Santos nesta segunda-feira.Em caso de lesão, o jogador pode desfalcar o Santos na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil diante da Juazeirense, na próxima quinta-feira, na Bahia, e também no clássico do próximo domingo, diante do Corinthians, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Luiz Felipe não é o único problema entre os zagueiros para o técnico Fernando Diniz. Danilo Boza sentiu o músculo posterior da coxa esquerda no treinamento da última sexta-feira e nem viajou para Chapecó. Ele também será avaliado pelo departamento médico no início da semana.