Luiz Felipe relembra gol contra o São Paulo e destaca trabalho de Diniz

Crédito: Ivan Storti/Santos

Em 125 jogos com a camisa do Santos, o zagueiro Luiz Felipe já balançou as redes quatro vezes. E uma delas foi justamente contra o São Paulo, adversário do Peixe no clássico deste domingo (20), às 18h15, na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro de 2021.Na ocasião, em janeiro de 2019, o camisa 2 era titular absoluto na equipe comandada por Jorge Sampaoli e abriu o placar da vitória santista por 2 a 0 após desviar cruzamento na área, em duelo válido pela primeira fase do Campeonato Paulista. Desde então, Luiz Felipe viveu altos e baixos no Peixe, começando a retomar a boa fase na atual temporada, afinal, ganhou a confiança do técnico Fernando Diniz e foi titular nas últimas cinco partidas.“Foi um momento especial para mim aquele gol. Todo jogador sonha em balançar as redes em clássicos, então fiquei bem feliz. Hoje em dia venho buscando meu espaço. No futebol a gente passa por fases boas e ruins. Acredito que estou vivendo um bom momento novamente. Espero que continue assim e, quem sabe, eu possa fazer um gol novamente num clássico”, afirmou o defensor.Com Diniz como treinador, valorizar a posse de bola e ter uma boa saída já com o goleiro é o objetivo em campo. Apesar da derrota por 1 a 0 diante do Fluminense, na última quinta-feira (17), no Maracanã, o Alvinegro Praiano finalizou 18 vezes, sendo oito na direção do gol.

Para o zagueiro santista, o crescimento da equipe acontecerá com o tempo de trabalho.

“Com certeza já estamos evoluindo na saída de jogo desde a defesa. É aquilo que o professor Diniz sempre fala para nós: quando corremos esse ‘risco’, é justamente para atrair o adversário e a gente conseguir buscar o gol. Conseguimos marcar contra o Ceará fazendo isso e ontem criamos chances assim. Treinando todos dias vamos ganhando mais confiança e tranquilidade para sair jogando ali atrás. Acredito que com o trabalho e a dedicação de todo mundo a gente só tem a melhorar”, ressaltou Luiz Felipe.

O clássico deste domingo também marcará o reencontro do técnico santista com o São Paulo. Será a primeira vez que Fernando Diniz enfrentará o rival desde sua saída do Morumbi, em fevereiro deste ano.

Para Luiz Felipe, o Santos não terá vantagem por conta do comandante conhecer o elenco do clube da Capital.