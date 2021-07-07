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futebol

Luiz Felipe leva o terceiro amarelo e está fora do duelo contra o Palmeiras

Zagueiro tem status de titular absoluto da equipe, que não vem usando Luan Peres...
LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2021 às 21:52

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 21:52

Crédito: Ivan Storti/Santos
No duelo desta terça-feira diante do Athletico, o zagueiro Luiz Felipe recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do clássico contra o Palmeiras, no próximo sábado, às 16h30, no Allianz Parque.O jogador havia reconquistado a posição de titular e embalado uma sequência de 11 partidas seguidas na equipe. Antes criticado, Luiz Felipe melhorou seu rendimento e foi destaque em algumas partidas do Peixe nos últimos jogos, como na vitória contra o Atlético-MG, por 2 a 0, onde marcou Hulk.Sem Luiz Felipe, Danilo Boza pode ser opção para o técnico Fernando Diniz, que também não conta com Luan Peres, em negociação adiantada com o Olympique de Marseille. Por outro lado, o treinador santista deve contar com a volta de Kaio Jorge, poupado dos últimos dois jogos, e Felipe Jonatan, com uma lesão de grau 1 na coxa direita. O atleta iniciou um tratamento e será avaliado diariamente pelo departamento médico até a data do confronto.

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