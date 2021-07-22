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Luiz Felipe descarta clima de revanche do Santos contra Independiente

Peixe joga pelo empate na noite desta quinta-feira para conseguir classificação às quartas na Copa Sul-Americana e descontar eliminação no tapetão na Copa Libertadores de 2018...

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 14:33

LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2021 às 14:33
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos está pronto para o embate com o Independiente, nesta quinta-feira (22), às 19h15, no estádio Libertadores de América, em Avellaneda, pela volta das oitavas de final da Conmebol Sul-Americana. Na tarde desta quarta (21), o técnico Fernando Diniz comandou, no CT do River Plate, o último treino antes da partida contra os argentinos.O duelo marca o reencontro das equipes após o confronto de 2018, pelas oitavas de final da Libertadores, quando o Independiente acabou passando de fase após o Peixe ser punido pela Conmebol. Para o zagueiro Luiz Felipe, porém, os comandados de Fernando Diniz não podem encarar o jogo desta quinta como uma revanche.
- Tudo que envolve o extracampo a gente tem buscado deixar de lado. Vamos nos preocupar somente dentro das quatro linhas. O que já aconteceu ou deixou de acontecer no passado não interessa mais, o importante é o jogo desta quinta. Vamos entrar para jogar futebol, buscar colocar em prática tudo que trabalhamos com o professor Diniz durante a semana para conseguir a classificação - afirmou o defensor.No duelo de ida contra o Independiente, o Santos venceu por 1 a 0, na última quinta (15), na Vila Belmiro, com gol de Kaio Jorge. Por conta disso, o Peixe precisa apenas de um empate para garantir a classificação.
- Nosso maior perigo é se apoiar na vantagem que conquistamos em casa. Vimos o Grêmio ontem (eliminação para a LDU) e isso mostra como essa competição é traiçoeira. Temos que entrar desde o começo pensando apenas na vitória. O Independiente é uma equipe muito qualificada e bem treinada. Fizeram um ótimo segundo tempo na Vila Belmiro e imaginamos que aqui vai ser bem mais difícil. Então temos que estar atentos para não sermos surpreendidos - concluiu Luiz Felipe.

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