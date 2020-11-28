Luiz Felipe comemora volta de Cuca e pesa 'fator casa' para que o Santos vença o Sport

Com incertezas se o técnico Cuca, que retorna ao banco de reservas após duas semanas afastado, por ter contraído Covid-19, irá com time misto ou força máxima no duelo contra o Sport, neste sábado (28), às 17h, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, a tendência é que o zagueiro Luiz Felipe complete a sua quarta partida seguida como titular.

O defensor comemorou o retorno do comandante santista no duelo contra o Leão da Ilha do Retiro.

- A gente ficou feliz em ver ele (Cuca) novamente. A gente sabe o quanto ele queria estar com a gente o tempo todo. Uma doença que está tirando a vida de milhares de pessoas, então ficamos muito preocupados, não só com ele, mas todos que passaram por esse momento - disse Luiz à Santos TV. Para o camisa 2, o fator casa vai ser preponderante para que o Peixe reencontra a vitória pelo Brasileirão. Embora o Alvinegro tenha conquistado um resultado importante na última terça-feira (24), ao bater a LDU (EQU), por 2 a 1, no estádio Casa Blanca, em Quito, pelo jogo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores, o clube vem de uma derrota no Brasileirão, quando no último sábado (21) perdeu por 1 a 0 para o Athletico-PR, em Curitiba.

- A gente até conversou sobre isso, dessa importância do jogo na Vila, a importância na tabela. A gente perdeu, vamos dizer, um ponto contra o Athletico-PR, que nos ajudaria muito. Então, a gente precisa fazer valer o fator casa. A gente sabe que o Sport vive em uma situação delicada, virá aqui pra ganhar o jogo, então a gente tem que se preparar para uma guera, para gente voltar a vencer no Campeonato Brasileiro e ir lá pra cima - afirmou Luiz Felipe.

O Santos é o sétimo colocado do Brasileirão, com 34 pontos, e busca, a princípio, uma vaga no G-6, grupo de classificação a pré-Libertadores de 2021. Enquanto isso, o oponente santista nesta rodada luta contra o descenso, principalmente após três jogos sem vencer. O Sport tem 25 pontos e está na 16ª colocação, com uma posição e um ponto a mais que o Vasco da Gama, primeiro time no grupo do descenso.