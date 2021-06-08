Luiz Felipe comemora sequência de vitórias do Santos

O Santos alcançou a terceira vitória seguida após bater o Cianorte por 1 a 0 na Vila Belmiro na tarde desta terça-feira. O Peixe vinha de triunfos contra o mesmo Cianorte, também pela Copa do Brasil, e contra o Ceará, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Essa foi a primeira vez no ano que o Santos venceu três vezes seguidas na atual temporada.O zagueiro Luiz Felipe recebeu uma oportunidade do técnico Fernando Diniz na partida de ida contra o Cianorte. De lá para cá, foi titular em todos os jogos, aparecendo bem e recebendo elogios. Apesar disso, o camisa 2 santista valoriza o grupo no geral:
- Acho que essa boa sequência de vitória não tem anda ver comigo e sim com o grupo. Professor Fernando Diniz chegou mostrando trabalho, estamos doando o máximo para poder melhorar. Estamos felizes por embalar mais uma vitória - disse ao SporTV.A classificação para as oitavas-de-finais da Copa do Brasil rendeu aos cofres santistas certa de R$ 2,7 milhões.