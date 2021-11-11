Luiz Felipe comemora retorno ao Santos e estreia com Carille

O zagueiro Luiz Felipe voltou a ser titular no Santos na vitória sobre o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, após ficar fora dos jogos devido a uma lesão desde o segundo confronto contra o Athlético-PR, pela Copa do Brasil, dia 26 de agosto. Ele falou sobre a felicidade em estar de volta aos gramados e exaltou a importância da torcida na vitória por 2 a 0 na Vila Belmiro.- Feliz por estar de volta, por voltar em uma partida que era importante para nossa atual situação no campeonato. Queria dizer que o torcedor faz a diferença, a Vila faz a diferença, e é nisso que temos que nos apegar nessa reta final. Saber que o torcedor está do nosso lado, que vão nos apoiar. Voltar assim com toda essa energia envolvida foi muito especial - afirmou Luiz Felipe.
Foi também a estreia do jogador sob o comando do técnico Fábio Carille. Luiz Felipe revelou que já contava com a confiança do treinador quando ainda estava em recuperação e vê pé no chão do time para os próximos jogos.- Meu primeiro jogo com o professor Carille. Conversamos bastante durante o período que eu me recuperava e ele sempre deixou claro que contava comigo. Fico feliz com essa troca de confiança, é um cara do bem, que veste as cores do Santos e que o grupo já sabe como precisa jogar. Vamos até o final. Pé no chão, tranquilidade e calma para os próximos jogos - completou o zagueiro.