Luiz Felipe comemora retorno ao Santos e estreia com Carille

O zagueiro Luiz Felipe voltou a ser titular no Santos na vitória sobre o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, após ficar fora dos jogos devido a uma lesão desde o segundo confronto contra o Athlético-PR, pela Copa do Brasil, dia 26 de agosto. Ele falou sobre a felicidade em estar de volta aos gramados e exaltou a importância da torcida na vitória por 2 a 0 na Vila Belmiro.- Feliz por estar de volta, por voltar em uma partida que era importante para nossa atual situação no campeonato. Queria dizer que o torcedor faz a diferença, a Vila faz a diferença, e é nisso que temos que nos apegar nessa reta final. Saber que o torcedor está do nosso lado, que vão nos apoiar. Voltar assim com toda essa energia envolvida foi muito especial - afirmou Luiz Felipe.