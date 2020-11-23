Luiz Adriano tem lesão confirmada e desfalca o Palmeiras por tempo indeterminado

Crédito: César Greco/Palmeiras

O Palmeiras divulgou, nesta segunda-feira (23), o resultado dos exames realizados pelo atacante Luiz Adriano, constatando uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda. O clube, porém, não anunciou o prazo para o retorno do jogador.

O camisa 10 do Verdão é um dos destaques da equipe no ano, sendo o artilheiro do clube na temporada, com 15 gols. Entretanto, ele tem um histórico de lesões musculares e isso se mostrou mais uma vez no último sábado (21), na partida contra o Goiás, quando teve de sair de campo aos 24 minutos do primeiro tempo após sentir dores na região da coxa.